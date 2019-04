Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Senatului a decis amanarea moțiunilor simple depuse de Opoziție pentru perioada de dupa sarbatorile pascale. Claudiu Manda a cerut amanarea moțiunilor simple. Calin Popescu Tariceanu a fost de acord. Liberalii s-au infuriat. Alina Gorghiu a spus ca este neconstituționala solicitarea…

- Dezbaterea și votul moțiunii simple prin care PNL și USR solicita schimbarea din funcție a ministrului Justiției, Tudorel Toader, se va reprograma, cel mai probabil, pentru a treia oara, au spus surse senatoriale pentru ȘTIRIPESURSE.RO.La ora transmiterii acestei știri, in Biroul Permanent…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca nu are emotii cu privire la motiunea simpla la adresa sa, care urmeaza sa fie dezbatuta si votata luni in Senat. "Orice zi este importanta, orice zi are si parti placute si parti mai putin placute. Eu nu-mi pun problema, (...) pentru ca dansii au deplina…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri ca are pregatit cate un raspuns la fiecare intrebare din motiunea simpla pe justitie. "Va imaginati ca eu am venit nepregatit? Motiunea se citeste de catre initiatori, dupa care eu - subiectul la care se refera, am pregatit raspuns la fiecare…

- ALDE nu va vota in favoarea motiunii simple impotriva ministrului Justitiei, a anuntat marti deputatul ALDE Steluta Cataniciu, precizand ca Tudorel Toader este "unul dintre cei mai buni" ministri, iar textul motiunii este un pamflet, potrivit agerpres.ro.Citește și: Gabriela Firea, ACUZAȚII…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a subliniat, marti, la dezbaterea motiunii simple impotriva sa, in plenul Camerei Deputatilor, ca isi asuma ceea ce a facut el, insa opera de legiferare a legilor justitiei si de modificare a codurilor penale apartine Parlamentului. Si in privinta Sectiei speciale…

- Ministrul Justitiei a declarat, marti, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterea motiunii simple care il vizeaza, ca toate criticile aduse de Opozitie au continutul unei "declaratii politice". "Motiunea pe care ati depus o are, in opinia mea, continutul unei declaratii politice. (..) Va raspund in…

- PNL si USR au depus, miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, motiunea simpla pe Justitie intitulata "Tudorel Toader si PSD-ALDE, luati mainile murdare de pe Justitie"."PNL a depus motiunea simpla pe Justitie, care a fost semnata si de colegii nostri de la USR. Este o motiune prin care va…