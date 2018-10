Derby cu controverse în tribune Etapa a 10-a a esalonului secund programeaza, astazi, intr-o zi si la o ora “atipice”, derbiul dintre FC Arges si Petrolul, la Pitești. Un meci de referinta al fotbalului romanesc, un joc important pentru ierarhia la zi a esalonului secund, unde ambele echipe sunt fruntase, despartite de un singur punct in clasament. Meciul a fost programat astazi, de la ora 17:00, de FRF si televiziunile care detin drepturile sa transmita din aceasta competitie, fapt care a atras o multime de reactii negative din partea suporterilor celor doua echipe, iar galeriile celor doua cluburi de traditie au anuntat, printr-un… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

