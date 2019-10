Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii PSD care au votat moțiunea de cenzura vor fi excluși din partid, declara surse din PSD pentru MEDIAFAX. Cei trei parlamentari care au votat moțiunea sunt președintele PSD tineret Gabriel Petrea, deputatul Marius Bota și senatorul Ion Talpoș.Surse social-democrate au declarat…

- „Am semnat moțiunea de cenzura și am ramas consecvent sa duc demersul meu critic la adresa CEX al PSD și am votat, conform legii, secret, cu bile. Nu am plecat cu bilele, dar am votat secret, așa cum m-am angajat. Mi-am facut datoria conform conștiinței mele de membru vechi de partid. Daca au ințeles…

- Deputatul PSD Marius Bota și fostul deputat PSD Mihaița Gaina au fost printre cei patru semnatari PSD ai moțiunii de cenzura. Totodata, Gabriel Petrea, liderul TSD și fost ministru, a votat moțiunea de cenzura. El a fost aplaudat de parlamentarii Opoziției și huiduit de cei ai PSD, noteaza…

- Deputatul PSD Marius Bota, semnatar al moțiunii, a votat joi, in Parlament, moțiunea de cenzura. Intrebat de social-democrați cum a votat, deputatul a raspuns zambind: „Secretul votului”.

- Liderul PSD Ialomița, senatorul Marian Pavel, a declarat miercuri pentru STIRIPESURSE.RO ca deputatul Mihaița Gaina, semnatar al moțiunii de cenzura, i-a spus ca nu va vota joi pentru demiterea Guvernului. „Am avut o discutie cu Mihai Gaina, care mi-a spus ca nu pleaca si ca nu voteaza. Dar eu nu…

- Deputatul minoritații germane, Ovidiu Ganț, a anunțat ca la moțiunea de cenzura pe care o va depune PNL el va vota pentru rasturnarea Guvernului. Este primul din cei 17 deputați ai grupului minoritaților care iși anunța opțiunea. La ultimele moțiuni, grupul a fost imparțit: o parte din cei 17 deputați…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca Uniunea va vota motiunea de cenzura anuntata de PNL.”Era de asteptat sa se intample iesirea ALDE de la guvernare, ALDE astepta o reactie constructiva din partea PSD ceea ce nu s-a intamplat si au rupt coalitia. Din punctul lor de vedere este o decizie…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, i-a transmis Vioricai Dancila ca va vota motiunea de cenzura a Opozitiei impotriva Guvernului sau, sustin surse politice pentru Adevarul. Practic, Tariceanu va pune umarul la daramarea Guvernului din care a facut parte timp de aproape trei ani. Premierul i-a cerut…