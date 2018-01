Deputatii britanici au aprobat proiectul de lege pentru retragerea din Uniunea Europeana

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Comunelor din Parlamentul britanic a adoptat miercuri, cu 324 de voturi pentru si 295 impotriva, legea retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza PA. Votul a durat doua ore, timp in care guvernul condus de Theresa May a respins mai multe amendamente propuse de parlamentari.…

- Deputatii britanici se pronunta miercuri asupra proiectului de lege guvernamental de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, inainte de a fi trimis in Camera Lorzilor pentru o noua consultare care va avea loc la sfarsitul lunii, scrie AFP potrivit News.ro . Acest text trebuie sa puna capat suprematiei…

- Liderul grupului Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European (PE), germanul Manfred Weber, a acuzat-o pe sefa guvernului britanic, Theresa May, ca i-a mintit pe britanici in legatura cu proiectul sau de a le readuce, dupa Brexit, culoarea albastru inchis pe pasapoarte, relateaza marti…

- Premierul britanic Theresa May nu va convoca un al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana. Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvant al lui May, scrie digi24.ro.

- Premierul britanic Theresa May nu va convoca un al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, a anuntat joi purtatorul de cuvant al sefei guvernului de la Londra, pe fondul amplificarii cererilor de organizare a unei noi consultari populare privind Brexit-ul, relateaza…

- Premierul britanic Theresa May a reafirmat ca doreste sa negocieze un acord privind Brexitul care sa functioneze pentru intregul Regat Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si a estimat ca nu este oportuna organizarea unui al doilea referendum privind independenta Scotiei, transmite luni Reuters.…

- Este a noua serie de sanctiuni impuse de ONU, deosebit de severe, dintre care ultimele trei au fost adoptate la initiativa americanilor dupa un test nuclear si mai multe tiruri cu rachete efectuate de Phenian.Din septembrie 2016, Coreea de Nord a efectuat un test nuclear - cel de-al saselea…

- Camera Deputatilor a adoptat, joi, proiectul pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cunoscut drept „Legea Colectiv”. Proiectul, adoptat cu 263 de voturi ”pentru”, un vot ”impotriva” si 3 abtineri, instituie obligatia celor care nu au autorizatie de securitate la…

- In urma orientarilor adoptate de Consiliul European (articolul 50) la 15 decembrie, Comisia Europeana a transmis acestuia, in data de 20 decembrie, o recomandare de a incepe discuțiile privind urmatoarea etapa a retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana. Proiectul de directive de negociereCautați…

- Senatul a adoptat miercuri, in calitate de for decizional, cu 80 de voturi pentru si 28 de voturi impotriva, proiectul care modifica Legea 304/2004 privind organizarea judiciara. Urmeaza acum sa mearga la promulgare la presedintele Klaus Iohannis, care o poate retrimite Parlamentului sau o…

- Parlamentarii Comisiei speciale pentru legile justitiei au inceput, marti seara, dezbaterile pe proiectul Legii 317/2004 privind CSM, adoptat saptamana trecuta de Camera Deputatilor. Dupa amendarea de catre comisie, proiectul de lege va intra in dezbaterea plenului Senatului.Miercurea trecuta,…

- Muzeul Gheorghe Tattarescu va fi restaurat si consolidat cu 17 milioane de lei de la bugetul local, potrivit unui proiect de hotarare aprobat, marti, in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), privind aprobarea studiului de fezabilitate. Lucrarile vor dura un an de la data transmiterii…

- Parlamentul de la Chisinau a aprobat, astazi, in lectura finala Memorandumul cu Uniunea Europeana referitor la acordarea unei finantari de 100 de milioane de euro. Este vorba despre un imprumut in valoare de 60 de milioane de euro si un grant de 40 de milioane de euro. Banii vor fi eliberati in trei…

- La reuniunea Consiliului European in format UE 27, care a avut loc vineri la Bruxelles, liderii europeni au evaluat stadiul progreselor inregistrate in cadrul negocierilor privind Brexit-ul in cele trei domenii specifice - drepturile cetatenilor, frontiera cu Irlanda si decontul financiar.Liderii…

- Camera Comunelor a adoptat, miercuri seara, un amendament referitor la procedura de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, în contextul în care mai multi deputati conservatori au votat împotriva Guvernului Theresa May, noteaza Mediafax.

- Nu exista 'nicio posibilitate' ca Uniunea Europeana si Marea Britanie sa poata incheia un acord de liber-schimb inainte de iesirea acestei tari din blocul comunitar, in martie 2019, a declarat marti negociatorul-sef al UE, francezul Michel Barnier, dupa o intalnire avuta cu ministri din UE inaintea…

- Comisia Europeana a recomandat vineri trecerea imediata la faza a doua a negocierilor cu privire la iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Executivul comunitar, ce conduce negocierile pentru Brexit in numele celorlalte 27 de state ale blocului comunitar, a estimat ca au fost inregistrate 'progrese…

- Deputatii au adoptat pe articole, dupa aproape 13 ore de dezbateri, proiectul privind modificarea Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, votul final urmand sa fie stabilit in viitoarea sedinta a Biroului Permanent. In cursul serii de miercuri, deputatii au adoptat un amendament…

- Medicul oftalmolog Monica Pop a transmis un mesaj dupa ce s-a aflat despre decesul Regelui Mihai. Regele Mihai a ]ncetat din viața marți, 5 decembrie 2017, la varsta de 96 de ani . Regele Mihai, care a fost alungat din țara de doua ori dupa 1989 , a incetat din viața la reședința sa din Elveție. Binecunoscutul…

- Jumatate dintre britanici sunt in favoarea unui al doilea vot pe tema parasirii Uniunii Europene de catre Marea Britanie și o treime sunt de parere ca le va fi mai rau din punct de vedere financiar in afara celui mai mare bloc comercial din lume, potrivit unui sondaj de opinie, citat duminica de…

- Consilierii municipiului Chișinau au aprobat proiectul de decizie cu privire la stabilirea cuantumului alocației de hrana pentru beneficiarii cantinelor de ajutor social din municipiul Chișinau. Astfel, în 2018, municipalitatea va investi câte 23,30 lei pentru un prânz în…

- Guvernul a aprobat proiectele de lege pentru ratificarea Acordului de grant și Acordul de imprumut dintre Republica Moldova si Uniunea Europeana privind asistența macrofinanciara pentru Republica Moldova, semnate la Bruxelles la 23 noiembrie 2017. Astfel, proiectul privind Acordul de grant va fi prezentat…

- Presa internaționala a scris pe larg despre intenția Marii Britanii de a plati integral obligațiile invocate de Uniunea Europeana. Dar Londra mai are de muncit pana va mulțumi Bruxelles-ul. Se pare ca s-ar fi ajuns aproape de un acord in privința spinosului subiect al „plații de divorț” cerute…

- Marea Britanie are de achitat obligatii financiare aferente apartenentei la Uniunea Europeana. Potrivit diverselor estimari, suma este cuprinsa intre 60 si 100 de miliarde de euro. Surse politice britanice si comunitare au declarat pentru cotidianul The Telegraph ca negociatorii celor doua…

- Parlamentul britanic va incepe la 4 decembrie dezbaterea legii privind retragerea tarii din Uniunea Europeana. Dezbaterile asupra acestei legi sunt programate sa continue in alte patru zile din decembrie, a anuntat joi conducerea Camerei Comunelor, transmite Reuters. Legea Retragerii din UE, care…

- Irlanda de Nord trebuie sa ramana parte a pietei unice europene si a uniunii vamale dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a declarat miercuri ministrul de externe irlandez Simon Coveney, care a dat ca exemplu situatia regiunii administrative speciale Hong Kong, transmite dpa. Atat Irlanda,…

- Rezolvarea problemei frontierei irlandeze dupa Brexit va fi posibila doar daca blocul comunitar va fi de acord sa discute despre un nou acord comercial, considera guvernul de la Londra, transmite Bloomberg, preluat de News.ro. Secretarul pentru Brexit, David Davis, a declarat că nu va fi posibilă…

- Proiectul de lege care prevede modificari majore la regulamentul pentru efectuarea și trecerea Inspecției Tehnice Periodice (ITP) a fost adoptat marți de Camera Deputaților, dupa ce in luna septembrie a fost votat și de Senat. Deputații nu au adus nicio modificare la proiectul care fost anunțat inca…

- Proiectul de lege al Guvernului a trecut, la vot, si de Camera Deputatilor, for decizional in cazul de fata, in conditiile in care deunazi si senatorii votasera in favoarea lui. Proiectul privind achizitionarea a sistemului de rachete sol-aer Patriot, pentru inzestrarea Armatei romane, care a primit,…

- Potrivit unei surse diplomatice, capitala franceza a fost aleasa prin tragere la sorți in fața Dublinului, cele doua orașe inregistrand același numar de voturi in cel de-al treilea tur, la care au participat miniștri din cele 27 de țari care vor ramane in Uniune. Paris, Frankfurt și Dublin…

- Orașul olandez Amsterdam a fost desemnat, luni seara, pentru a gazdui sediul Agenției Europene a Medicamentului (EMA), care va trebui sa fie mutat de la Londra in perspectiva ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmit agențiile internaționale de presa. Potrivit unor surse diplomatice…

- Comisia de buget a Camerei Deputatilor a aprobat, luni, proiectul de lege privind prevenirea savarsirii de contraventii, secretarul de stat in Ministerul pentru Mediul de Afaceri Adrian Dobre afirmand ca prevederile acestuia reformeaza relatia dintre stat si mediul de afaceri intr-o relatie de parteneriat.…

- Uniunea Europeana este gata sa ofere Marii Britanii 'cel mai ambițios' acord comercial dupa Brexit, însa doar daca Londra va respecta condițiile stricte indicate de UE, a declarat luni negociatorul șef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, relateaza AFP citata de Agerpres.…

- Executivul a aprobat semnarea Acordului de imprumut dintre Republica Moldova si Uniunea Europeana privind asistența macrofinanciara pentru țara noastra si a Memorandumului de intelegere ca parte integranta a acestui Acord.

- The Times face dezvaluiri pe baza unui studiu realizat de cercetatori de la Universitatea Swansea și Universitatea Berkeley din California, potrivit caruia mesaje referitoare la Brexit au fost postate de pe conturi de Twitter din Rusia in zilele de dinaintea votului de pe 23 iunie din Marea Britanie.Potrivit…

- Marea Britanie are de platit cel putin 60 de miliarde de euro la iesirea din UE, estimeaza presedintele Parlamentului European Marea Britanie ar trebui sa plateasca cel putin 60 de miliarde de euro la iesirea din Uniunea Europeana (UE) pentru a-si onora angajamentele financiare, estimeaza…

- Marea Britanie trebuie sa clarifice in cel mult doua saptamani problema datoriilor fata de Uniunea Europeana, estimate a fi intre 60 si 100 de miliarde de euro, afirma Michel Barnier, negociatorul-sef european, avertizand ca, in caz contrar, Bruxelles-ul nu va initia curand negocierile pe tema relatiilor…

- Proiectul de lege privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana, pe care Guvernul britanic il va supune aprobarii Parlamentului, va stabili pe 29 martie 2019, la ora 23.00 GMT, data iesirii efective din UE, a anuntat ministrul insarcinat cu Brexitul David Davis. "Am ascultat opinia (publica)…

- Lituania considera ca dezacordurile dintre unele state membre din estul si vestul Uniunii Europene asupra unor teme precum migratia reprezinta o amenintare pentru blocul comunitar, intr-o perioada in care agresivitatea militara a Rusiei este in crestere, transmite joi Reuters. Frictiunile dintre…

- Deputatii din comisia de Buget Finante au votat un proiect de lege potrivit caruia consumatorii vulnerabili, anume cei care castiga sub 60 din salariul mediu brut, nu vor plati comisioane la deschiderea contului, comisioane de administrare si nici de retragere, informeaza Digi 24.Limita ar fi sub 1983…

- Țigarile, alcoolul, carburanții, bijuteriile se vor scumpi și în 2018. Autoritațile intenționeaza sa majoreze și în urmatorii ani accizele pentru aceste produse, scrie radiochisinau.md Va fi majorat impozitul pentru cetațenii care livreaza produse agricole agenților economici,…

- Cererea pentru spatii de birouri si inchirieri de locuinte de lux in Frankfurt a urcat la un nivel record, capitala financiara a Germaniei fiind una dintre favorite la atragerea firmelor financiare din Londra, in urma iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, sustine grupul de lobby Frankfurt Main…

- David Davis a precizat ca echipele de negociere se vor reuni pe 8 și 9 noiembrie, urmand ca pe 10 noiembrie el sa se intalneasca cu negociatorul-șef al UE, Michel Barnier. ''Nu vom intarzia procesul'', a spus oficialul britanic in fața Comisiei pentru UE a Camerei Lorzilor, adaugand ca l-a…

- Fraudele la frontiera sunt combatute mai eficient datorita unui proiect in valoare de peste 3 milioane de euro, al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, finantat din fonduri de la Uniunea Europeana.Proiectul ajuta la combaterea fraudelor vamale, printr-o verificare precisa a marfurilor care ...

- Ministerul Afacerilor Externe a lansat un clip informativ despre implicatiile procesului Brexit asupra romanilor din Marea Britanie. In acesta tara, traiesc 328.000 de romani.Videoclipul a fost postat pe site-ul institutiei, pe pagina de Facebook, pe YouTube si pe pagina Ambasadei Romaniei…

- Parlamentul Cataloniei a aprobat azi, prin vot secret, proclamarea independenței regiunii fața de Spania și constituirea unei republici, afirma surse citate de cotidianul La Vanguardia. Parlamentul de la Barcelona a aprobat cu 70 de voturi pentru, 10 împotriva și doua abțineri rezoluția care…

- Deputații au aprobat, marți, un proiect care modifica legea pensilor. Astfel, persoanele ale caror drepturi de pensie anticipata partiala s-au deschis in perioada 1 ianuarie 2011- 16 iulie 2016 urmeaza sa beneficieze de recalcularea pensiei. Proiectul de lege pentru completarea articolului 65 din Legea…

- Dragnea a solicitat Biroului permanent al Camerei, "in temeiul" Statutului deputatilor si senatorilor, aprobarea pentru deschiderea unui birou parlamentar in municipiul Bucuresti. "Aceasta solicitare s-a aprobat cum s-au mai aprobat si alte cereri in trecut. Deputatii care doresc sa isi faca…

- Cetatenii britanici care locuiesc in Spania vor putea sa ramana in tara chiar si in cazul in care Marea Britanie si Uniunea Europeana nu vor ajunge la un acord de Brexit, a anuntat duminica ministrul spaniol de Externe, Alfonso Dastis. "Sper ca va fi un acord (de Brexit). Daca nu va fi, atunci…

- In urma unei intruniri la Bruxelles, liderii celor 27 de state membre UE au dat unda verde pentru pregatirea discutiilor cu Londra in privinta relatiilor comerciale post-Brexit.In acelasi timp, Donald Tusk a subliniat ca trecerea in faza a doua a Brexit va fi efectuata abia dupa rezolvarea…