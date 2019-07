Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate ca fenomenul Facebook scade in popularitate in detrimentul surorii lui mai mici Instagram, fenomenul selfie crește exponențial și nu da semne ca ar scadea in intensitate. Conform Infogram, peste 1 milioane de fotografii de tip selfie sunt incarcate zilnic in Social Media, cei mai mulți dintre…

- Inima este primul organ format in corpul nostru și ramane de-a lungul vieții și cel mai puternic dintre toate. Ea genereaza o energie electromagnetica de 60-1000 de ori mai puternica decat cea a creierului. Cercetarile oamenilor de știința arata ca noi avem doua creiere, iar cerebelul din cap asculta…

- Cea mai mare capacitate a minții este de a se concentra pe un singur lucru pentru o perioada mai lunga de timp. Concentrare inseamna atenție, iar daca iți dorești sa iți crești puterea de concentrare e nevoie sa iți dezvolți abilitatea de a acorda atenție unui anumit gand, unei sarcini sau unui obiectiv…

- Intr-o societate profund consumerista, specialiștii considera ca nu e important ce lucrezi, ci cum lucrezi. La școala mulți invațam ce ni se preda, alții, mai isteți, invața cum sa practice ce ni se...

- In aparența, aspectele contradictorii ale existenței noastre – materialismul și spiritualitatea – reprezinta unele dintre cele mai mari provocari pentru gasirea unui echilibru. In opinia cunoscutului psiholog Laura Maria Cojocaru, președinte și fondator al Institutului de Neuro-Programare Lingvistica…

- Stresul este reacția noastra mentala, emoționala și fiziologica la presiunile de zi cu zi, reacție care vine atat din afara noastra, cat și din interiorul nostru. Oricata placere ne-ar oferi ceea ce facem, orice activitate poate aduce elemente de stres atunci cand lucrurile sunt duse la extrem. Cunoscutul…

- Cuvintele, pe care le rostim pentru a comunica, reprezinta 7% din mesaj, restul mesajului fiind transmis nonverbal (postura corporala) și paraverbal (ritmul și tonalitatea vocii). Cu toate acestea, cuvintele pe...

- Cuvintele, pe care le rostim pentru a comunica, reprezinta 7% din mesaj, restul mesajului fiind transmis nonverbal (postura corporala) și paraverbal (ritmul și tonalitatea vocii). Cu toate acestea, cuvintele pe care le utilizam sunt extrem de importante atat in comunicarea cu ceilalți, cat și cu noi…