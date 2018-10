Stiri pe aceeasi tema

- Ceea ce era el mai greu pentru conducerea divizionarei secunde FC Petrolul s-a rezolvat astazi, 19 octombrie 2018. Astfel, Leo Grozavu – antrenorul principal adus in pauza de vara și incercat sa fie demis inca dupa eșecul, 0-3, de la Pitești, din meciul cu FC Argeș – a acceptat semnarea rezilierii contractului…

- Rezultatele slabe și presiunea imensa la care a fost exercitat de fani in ultima perioada i-au fost fatale lui Leo Grozavu, 51 de ani, care azi a fost dat afara din funcția de antrenor al Petrolului. ...

- Supranumit Robin Hood al Italiei, un director de banca a furat din conturile clienților instariți ca sa le dea bani saracilor. Gilberto Baschiera și-a pierdut casa, locul de munca și a fost condamnat la doi ani de inchisoare, insa, fiind proba sa abatere, nu va ajunge in spatele gratiilor. Gilberto…

- Edward Iordanescu (40 de ani) e creditat cu sanse sa se intoarca la CFR Cluj, dar nu pare tentat de oferta campioanei Ligii 1 Betano. In schimb, fiul fostului selectioner a facut o analiza rece a evenimentelor de la Cluj si a transmis ca intoarcerea lui Marian Copilu in conducerea...

- Despre antrenorul Petrolului, Leo Grozavu, s-a spus, imediat dupa meciul castigat cu „Politehnica suporterilor timisoreni” ca ar fi rabufnit nervos la adresa unor spectatori de la tribuna I. Injurand, pur si simplu! Apoi, clubul s-a ocupat imediat sa formuleze un comunicat, prin care sa dezminta aceste…

- Inainte de a veni „ cu dedicatie” pe banca tehnica a Petrolului,„numitul” Leo Grozavu, stafful administrativ al echipei ploiestene a studiat si alte variante de antrenori, pentru a fi propuse „partenerului finantator”. Una dintre ele, Costel Enache, nu intra in discutie, fiind la Liga I, pe banca Botosaniului,…

- Petrolul revine in „arena lupilor” dupa startul sub asteptari, pe teren propriu, din Liga a II-a, acel 0-0 cu FC Snagov, urmat de victoria, obtinuta fara mari probleme, la scor de neprezentare in deplasarea de la Chiajna, contra ilfovenilor de la CS Balotesti. Cu „rodajul facut”, dupa acest meci cu…

- CFR Cluj negociaza aducerea fundașului central francez Thomas Heurtaux (30 de ani), pentru care e dispusa sa plateasca 400.000 de euro. CFR Cluj are un inceput nefast de sezon. Antonio Conceicao, adus pe banca feroviarilor in locul lui Edi Iordanescu, vrea intariri. Conducerea a trecut imediat la treaba. …