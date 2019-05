Liviu Dragnea i-a dat interzis lui Carmen Dan in campania electorala! Masura radicala, fara precedent si cu atat mai surprinzatoare cu cat, totusi, ministrul de Interne a ramas unul dintre putinii demnitari vesnic loiali presedintelui PSD in orice conditii. Si cu toate acestea s-a intamplat ceva extrem de grav incat, cu o singura exceptie, in […] De ce a rupt-o Dragnea cu Carmen Dan! is a post from: Ziarul National