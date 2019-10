Danemarca anunţă controale la frontiera cu Suedia Verificarile la granita urmeaza sa inceapa din 12 noiembrie si se vor derula 'de mai multe ori pe saptamana', a declarat presei ministrul justitiei danez Nick Haekkerup. Controalele - initial planificate pentru sase luni - vizeaza terminalele de feriboturi, trenurile si podul Oresund, magistrala auto si legatura feroviara dintre cele doua tari. Controalele nu vor fi continue, dar 'vor fi vizibile', a spus Haekkerup. O explozie produsa in august in cladirea Agentiei fiscale daneze din Copenhaga si o crima dubla in urma unui incident armat in apropiere de Copenhaga reprezinta exemple de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

