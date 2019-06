Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila vorbește despre relația pe care o are in aceste momente cu Bruxelles-ul și despre pericolul declanșarii Articolului 7 in cazul Romaniei intr-un interviu pentru Bloomberg.

- Premierul Viorica Dancila susține intr-un interviu pentru Bloomberg ca a reluat dialogul constructiv cu Bruxelles și ca pericolul declanșarii Articolul 7 a disparut.„Am reluat dialogul constructiv cu Bruxelles. Nu vrem sa dam motive pentru posibile sancțiuni", a declarat Dancila, intr-un interviu…

- Presa din toata lumea a preluat informatia. Bloomberg relateaza pe larg cazul, intr-un material cu titlul: "Cel mai puternic om din Romania merge la inchisoare pentru coruptie", , noteaza stirileprotv.ro.. "Liderul de facto al Romaniei a fost trimis la in, chisoare pentru trei ani si jumatate pentru…

- „Am avut gura aurita. Eu am spus zilele trecute ca am auzit ca principalul lucru discutat de Iohannis cu stapanii lui a fost sa scoata repede ceva iar impotriva Romaniei, ca asa il ajuta pe el in campania electorala”, a afirmat Dragnea.El a sustinut ca nicio virgula din legile de modificare…

- Comisarul european pentru Justiție, Vera Jourova, a declarat la București ca Guvernul Romaniei trebuie sa revina la calea cea buna. Daca adopta ordonanțe de urgența pe tema Justiției, Bruxelles-ul nu va ezita sa aplice sancțiuni similare cu cele aplicate Poloniei.

- Presedintele USR, Dan Barna, a calificat drept "cea mai dura reactie din ultimii doi ani" avertismentele transmise miercuri de Comisia Europeana privind situatia statului de drept din România."Este cea mai dura reactie a Comisiei Europene din ultimii doi ani, as putea sa spun,…

- ​Comisia Europeana discuta astazi in premiera situația statului de drept din Romania. Fostul președinte al Curții Constituționale Augustin Zegrean spune ca este tot mai plauzibila activarea "nuclearei" de catre Bruxelles, adica suspendarea dreptului de vot al Romaniei pentru ca de doi ani au fost multe…

- Senatorul USR de Timiș Nicu Falcoi spune ca discutarea azi, la Bruxelles, a situației statului de drept in Romania și avertismentele referitoare la posibilitatea activarii „opțiunii nucleare” (adica a Articolului 7 din Tratatul UE) in situația in care Guvernul va lua, prin OUG, masuri care vor afecta…