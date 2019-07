Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila anunta ca Autostrada Comarnic-Brasov nu se va construi in parteneriat public-privat, ci va fi declarata in prima sedinta CSAT de importanta nationala si va fi construita din fonduri guvernamentale. „Autostrada Comarnic-Brasov este in parteneriat public-privat. Am avut solicitari…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, duminica, la Ploiești, ca autostrada Comarnic-Brașov nu se va construi in parteneriat public-privat. Șefa Executivului vrea ca in prima ședința de CSAT drumul sa fie declarat de importanța naționala. Prim-ministrul vrea ca lucrarile la autostrada Comarnic-Brașov…

