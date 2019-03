Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca Romania iși va muta ambasada din Israel la Ierusalim, de la Tel Aviv, unde se afla acum. Andrei Țaranu, expert in relații internaționale, a explicat care sunt motivele acestui anunț, facut in timpul unei vizite in SUA.

- Premierul Viorica Dancila a precizat, duminica seara, ca atunci cand a vorbit despre mutarea ambasadei Romaniei in Israel la Ierusalim, a mentionat ca acest lucru se poate intampla doar dupa parcurgerea tuturor etapelor prevazute de Constitutie. "In discursul meu am vorbit despre mutarea…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca șeful statului urmeaza sa primeasca toate punctele de vedere ale instituțiilor statului pe tema avantajelor și riscurilor unei mutari a ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.„Am ințeles ca toate instituțiile…

- Premierul Viorica Dancila a declarat duminica seara, la Antena 3, ca nu va muta ambasada Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim fara respectarea Constituției și a lasat sa se ințeleaga ca așteapta sa fie de acord și șeful statului.„Nu am spus eu voi muta ambasada, am spus ca trebuie…

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca, prin declaratiile referitoare la mutarea Ambasadei Romaniei din Israel la Ierusalim, prim-ministrul Viorica Dancila "demonstreaza, inca o data, totala sa ignoranta...

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca ambasada Romaniei din Israel va fi mutata de la Tel Aviv la Ierusalim, dupa finalizarea analizei si in deplin consens, transmite Agerpres.Guvernul Romaniei a initiat un proces de evaluare a oportunitatii mutarii Ambasadei Romaniei la Ierusalim. De aceea sunt incantata…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca ambasada Romaniei din Israel va fi mutata de la Tel Aviv la Ierusalim. „Guvernul Romaniei a initiat un proces de evaluare a oportunitatii mutarii Ambasadei Romaniei la Ierusalim. De aceea sunt incantata sa anunt astazi, in fata audientei AIPAC, ca dupa finalizarea…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, la Conferinta Comitetului Americano-Israelian pentru Politici Publice (AIPAC), care are loc in SUA, ca ambasada Romaniei din Israel va fi mutata de la Tel Aviv la Ierusalim, dupa 'finalizarea analizei' si 'in deplin consens', relateaza Agerpres.