- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Viorica Dancila, considera ca alegerea lui Teodor Melescanu in functia de presedinte al Senatului certifica faptul ca PSD are in continuare majoritate in Parlament si afirma ca social-democratii au curaj si incredere sa vina la vot cu un nou guvern.

- "Felicitari domnului Teodor Melescanu pentru alegerea in functia de presedinte al Senatului Romaniei! Votul de astazi certifica faptul ca PSD are in continuare majoritate in Parlament si ca, asa cum am spus si aseara, avem curajul si increderea sa venim la vot cu un nou guvern”, a transmis Viorica…

- Premierul Viorica Dancila, presedintele PSD, reactioneaza la votul prin care Teodor Melescanu a fost ales presedinte al Senatului. Dancila acuza un "grup restrans din ALDE" pentru iesirea de la guvernare si le intinde o mana "oamenilor responsabili" din partidul lui Tariceanu. Potrivit premierului,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca va merge in Parlament saptamana viitoare pentru votul de incredere. Liderul PSD a afirmat ca nu a decis daca votul va fi pentru restructurarea Guvernului sau pentru o simpla remaniere. Dancila a preciazt ca daca se va merge pe varianta restructurarii, vor…

- Viorica Dancila a ajuns, luni, la CEx PSD cu o intarziere de aproape 30 de minute. Intrebata daca PSD are majoritate pentru votul din Parlament privind restructurarea Guvernului, Dancila a raspuns: „Vom incerca sa cream o majoritate”.„Vom incerca sa cream o majoritate”, a afirmat Viorica Dancila,…

- Votul din Parlament pe legea privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin reprezinta primul test de poziționare a partidelor fața de PSD, a apreciat joi liderul PMP Eugen Tomac. Potrivit acestuia, legea e la vot final și vor ieși la lumina taberele inaintea moțiunii de cenzura.„Cerem…

- Liderul PSD Olt, Paul Stanescu a declarat, luni, inainte de sedinta Comitetului Executiv National, ca in opinia sa, PSD ar trebui sa faca o alianta cu ALDE si Pro Romania, la prezidentiale, cu Gabriela Firea sau Calin Popescu Tariceanu, posibili candidati. "Soluția caștigatoare este una singura, spun…

- Vicepremierul Daniel Suciu va candida pentru functia de presedinte executiv al partidului la Congresul extraordinar din data de 29 iunie, a anuntat sambata presedintele PSD Bistrita-Nasaud, Radu Moldovan, care il sustine pe acesta. "Colegul nostru Daniel Suciu a decis sa candideze la functia de Presedinte…