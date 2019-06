Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis i-a sunat personal pe cei care vor merge maine la Palatul Cotroceni pentru a semna pactul politic propus de președinte, susține Romania TV. Printre aceștia se numara Dan Barna, Ludovic Orban, Victor Ponta și Eugen Tomac.

- Comitetul Politic al Uniunii Salvați România a aprobat o serie de modificari la Statutul USR, modificari care vor fi supuse aprobarii Congresului. Principala modificare privește modul de alegere a președintelui USR, în sensul ca acesta sa fie ales de toți membrii partidului, prin vot direct,…

- Uniunea Salvati România (USR) saluta propunerea presedintelui Klaus Iohannis ca toate partidele sa semneze un acord national, informeaza USR, prin intermediul unui comunicat remis miercuri. "Uniunea Salvati România saluta propunerea presedintele Klaus Iohannis ca toate partidele…

- ULTIMA ORA Mihai Tudose, propus și de USR, anunța ca e gata sa revina la Palatul Victoria, daca Klaus Iohannis ii cere: ‘Aș zice DA pentru țara’ Mihai Tudose ar putea ajunge, din nou, la Palatul Victoria! Dupa ce Andrei Caramitru, fostul consilier al lui Dan Barna, a spus ca USR ar susține un mandat…

- Mihai Tudose ar putea ajunge, din nou, la Palatul Victoria! Dupa ce Andrei Caramitru, fostul consilier al lui Dan Barna, a spus ca USR ar susține un mandat al liderului Pro Romania in funcția de premier, Tudose, a precizat, luni seara, la TVR 1, in emisiunea lui Ionuț Cristache, ”Romania9”, ca daca…

- Presedintele USR, Dan Barna este prezent in aceasta seara in platoul Antena 3, fiind invitatul lui Mihai Gadea. La un moment dat, moderatorul l-a intrebat: I-ati propus doamnei Kovesi o candidatura?. Barna a raspuns: "I-am propus doamnei Kovesi acum un an si ceva sa vina in USR. Despre subiectul prezidentialelor…

- Invitații „EuRo19", emisiune moderata de Ionuț Cristache la TVR 1, in contextul alegerilor europarlamentare, au fost rugați sa aduca un obiect, pentru a fi vazuta astfel și „o latura mai umana a politicianului", dupa cum a spus jurnalistul. Dan Barna a ales sa prezinte o fotografie. „Are o…

- Referendumul pe Justitie propus de presedintele Klaus Iohannis „ajuta Romania”, a declarat la Buzau Vlad Botos, candidat al Uniunii Salvati Romania pe lista Aliantei 2020 (USR-PLUS). Acesta a afirmat ca este imbucurator faptul ca seful statului a inteles apelurile repetate ale liderilor USR si PLUS,…