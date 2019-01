DACIA va produce un automobil electric “ȘOCANT” de accesibil Anul 2019 se anunța a fi unul de referința pentru mașinile electrice, in care mulți producatori vor aduce modele noi pe piața. Nissan, Audi, BMW și Porsche se numara printre aceștia. Vehiculele electrice sunt tot mai bune, performante și ieftine, modele ca Hyundai RV și Kia e-Niro fiind unele din cele cu autonomie sporita care vor aparea curand. Totuși, ele nu sunt inca ieftine și nu sunt pe segmentul „buget”. Acesta este spațiul pe care un pionier al segmentului ca Dacia spera sa-l ocupe cand va lansa primul sau model electric. Dacia produce cea mai ieftina berlina și cel mai ieftin SUV disponibile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

