Cutremur semnificativ, in Romania, in aceasta noapte. Doua centre de seismologie doua magnitudini

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea mb 3.8 a fost inregistrat, in judetul Buzau, la ora 05.04, la 123 kilometri adancime.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean, cutremurul a fost inregistrat la coordonatele 45.62 N ; 26.49 E la 135 km N de Bucuresti, la 55 km V de Focsani, si 16 km N de Gura Teghii.Din…

- Un cutremur cu magnitudinea 3.0 a fost inregistrat in judetul Vrancea, la 120 de kilometri adancime, la ora 00.12. Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean cutremurul a fost localizat la coordonatele 45.73 N ; 26.72 E la 152 km N de Bucuresti, 36 km V de Focsani si 2 km N de Nereju.Conform datelor…

- De curând, retailerul turc de moda Colin`s a inaugurat în Iulius Mall primul sau magazin din Cluj-Napoca. Brandul se diferențiaza prin inovare, confort și calitate, adresându-se publicului care adopta un stil vestimentar casual.Magazinul Colin`s este situat la etajul…

- Anul aniversar al Centenarului Marii Uniri imbraca Romania in straie de sarbatoare. Raportarea la acel moment impune valorificarea numeroaselor simboluri nationale implicate in reusita din 1918, prin evocarea lor in plan material si spiritual, precum si consolidarea, valorificarea si promovarea patrimoniului…

- Un seism de magnitudine ML 2.9 a fost inregistrat de seismografele Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, in judetul Vrancea, la ora 01.56. Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean cutremurul a fost localizat la 88 de kilometri adancime, la coordonatele 45.75…

- Rezultatele finale, dupa contestații, la Bac 2018 vor fi afișate luni, 9 iulie. Primele note la Bacalaureat 2018 au fost afișate miercuri, 4 iulie. Libertatea.ro iți spune unde vezi rezultatele finale, dupa contestații, la Bacalaureat 2018. Elevii care au depus contestații, nemulțumiți de notele pe…

- Elevii din Alba au aflat ce note au luat la bacalaureat. Romania TV va prezinta rezultatele din judet. Vezi aici: REZULTATE BACALAUREAT Alba 2018 EDU.RO. S-au aflat rezultatele, cei nemultumiti pot face contestatii Mihai David este unul dintre cei doi elevi din Alba care a obținut media 10…

- REZULTATE BACALAUREAT 2018 EDU.RO. In anul 2017, cel mai ridicat procent de promovare s-a inregistrat in judetul Bacau (84,53%), care s-a situat pe locul doi in 2016, urmat de Sibiu (84,39%), care era pozitionat pe locul 4 cu doi ani in urma. Podiumul a fost completat de judetul Iasi (84,10%), iar…