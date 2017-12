Stiri pe aceeasi tema

- Nici Regiunea Vest nu exceleaza fiind clasata pe locul 240 din 262 de regiuni clasificate. La nivel mondial cea mai competitiva regiune este considerata New York, urmata de Los Angeles, Singapore, Londra și San Francisco. Dupa cum se vede, Londra e cea mai buna regiune europeana, iar Romania…

- Conform Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur a avut magnitudinea 3,1 si s-a produs la ora 01.33, in judetul Buzau. Cutremurul s-a inregistrat la o adancime de 127 de kilometri. Un alt seism, cu magnitudinea 2,4, a avut loc la ora 03.25, in…

- Agentia pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Sud - Est anunta ca alocarea financiara pentru Regiunea de Dezvoltare Sud – Est in perioada 2014 – 2020 este de 890 milioane euro, reprezentand 14,86% din totalul bugetului Programului Operational Regional (POR) 2014–2020.Obiectivul general al Programului Operational…

- De la 1 ianuarie, piata energiei electrice pentru consumatorii casnici se liberalizeaza 100%, iar ANRE doar avizeaza tarifele finale pentru consumatorii care nu au trecut pe piata concurentiala, si au ramas cu actualele contracte la aceiasi patru mari furnizori, in regim de ultima instanta, Enel, CEZ,…

- Obiectivul general al Programului Operațional Regional (POR) 2014–2020 il constituie creșterea competitivitații economice și imbunatatirea condițiilor de viața ale comunitaților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, infrastructurii si serviciilor, care sa asigure o dezvoltare…

- Peste 16.000 de copii din sud-estul tarii cresc fara parinti dupa ce acestia au plecat peste hotare in cautarea unui loc de munca, este concluzia unui raport prezentat la Constanta, de Organizatia Salvati Copiii, in cadrul dezbaterii "Protectia copiilor ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate…

- In ultimii doi ani, in Romania s-au produs peste 25 de seisme cu magnitudine peste 4. Ultimul cutremur cu o astfel de magnitudine, respectiv 4,2, a avut loc in 28 octombrie, in judetul Buzau. Cel mai puternic cutremur din acest an a avut loc in 8 februarie, in Vrancea, si a avut magnitudinea 5, fiind…

- Copiii ramasi singuri acasa, in urma migratiei economice a parintilor, reprezinta un fenomen social dramatic al Romaniei. Doar in Regiunea de dezvoltare Sud-Est, potrivit datelor Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, numarul copiilor care au unul sau ambii parinti plecati…

- Potrivit meteorologilor, in Capitala si indeosebi in zona preoraseneasca ceata va persista pana la ora 12:00. Tot pana la ora 12:00, ceata va determina scaderea vizibilitatii local sub 200 m si izolat sub 50 m si in localitati din judetele Constanta, Tulcea, Buzau, Braila, Ilfov, Ialomita,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, in noaptea de joi spre vineri, avertizari de ceata pentru Bucuresti si mai multe judete din Muntenia (Ilfov, Ialomita, Arges, Teleorman, Prahova, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Braila si Buzau) si doua judete jumatatea de sud a Moldovei (Galati si Vrancea).

- Un cutremur cu magnitudinea 3,4 s-a produs, miercuri dimineata, in judetul Buzau. Cu cateva ore inaintea acestuia, un alt seism a avut loc in acelasi judet.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), cutremurul cu magnitudinea 3,4 a avut loc la…

- Evenimentul velo „Drumul podgoriilor vrancene pe bicicleta“ va avea loc, azi, sambata, incepand cu ora 9.00, plecarea urmand sa aiba loc din Piața Unirii din Focșani. Evenimentul trebuia sa se desfașoare in cadrul Festivalului International al Viei si Vinului „Bachus-2017”, dar a fost reprogramat din…

- Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Vrancea au stabilit calendarul sportiv 2017-2018 in cadrul „Olimpiadei naționale a sportului școlar - Gimnaziada“. Astfel, prichindeii din invațamantul preprimar pot participa, pe parcursul intregului an școlar, la concursuri de triciclete, dar și…

- Un cutremur de 4,2 pe scara Richter s-a produs, in aceasta dimineata, in judetul Vrancea din Romania. Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului, seismul a fost la ora 04:49, in judetul Buzau. Epicentrul a fost localizat la o adancime de 132,2 kilometri.

- Potrivit ANM, duminica intre orele 9.30 – 18.00, se vor inregistra ploi abundente si vant puternic in nord-estul Munteniei, Dobrogea si sudul Moldovei si ninsori moderate cantitativ si viscolite pe crestele Carpatilor de Curbura si ale Muntilor Bucegi si Fagaras. In judetele Constanta, Tulcea,…

- Codul Rutier prevede ca, in caz de ninsoare, autovehiculele trebuie sa fie echipate cu cauciucuri de iarna, fara a se preciza o perioada anume din an pentru aceasta obligatie. Ordonanta de Guvern 5/2011 prevede ca purtarea anvelopelor de iarna este obligatorie din momentul in care incepe sa ninga,…

