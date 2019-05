Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 5,1 a fost inregistrat sambata in prefectura Chiba, din sudul Japoniei, a informat Agentia meteorologica nipona (JMA), citata de Xinhua. Seismul a avut loc la ora locala 03.20 p.m., la o adancime de 40 de kilometri. Epicentrul cutremurului a fost localizat la…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,1 a fost inregistrat sambata in prefectura Chiba, din sudul Japoniei, a informat Agentia meteorologica nipona (JMA), citata de Xinhua potrivit Agerpres. Seismul a avut loc la ora locala 03.20 p.m., la o adancime de 40 de kilometri. Epicentrul cutremurului a fost…

- Un cutremur s-a produs, miercuri seara, în Marea Neagra, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamântului (INCDFP). Seismul – 4 grade pe scara Richter – s-a produs la ora 22:51 ora României, în Marea Neagra, la o adâncime…

- Biegun se afla la Tokyo in cadrul vizitei intreprinse in regiune, joi el urmand sa ajunga la Seul unde se va intalni cu autoritatile sud-coreene pentru a aborda de asemenea testul de armament de sambata al Phenianului. Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a fost prezent la respectivele exercitii…

- Cu ocazia schimbarii erei, în Japonia a fost “Saptamâna de aur”, adica zece zile libere. S-au încheiat marți. Înca de la început, mulți au considerat ca sunt prea multe zile, dar nu au avut încotro, s-au conformat, mare parte dintre ei. Așadar în…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 pe scara Richter s-a produs, miercuri dimineata, in judetul Salaj, la o adancime de doar 10 kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul s-a produs in ziua de 1 Mai, la ora 9 și șase secunde, in zona seismica…

- Un seism cu o magnitudine de 5,6 grade s-a produs in prefectura japoneza Hokkaido (nord), a anuntat Agentia Meteorologica Japoneza (JMA), relateaza sambata Xinhua. Potrivit JMA, seismul, care a fost inregistrat la ora locala 2,25 (duminica), a fost localizat in regiunea Tokachi-chiho Nambu,…

- Administrația de la Tokyo îi va lansa președintelui american Donald Trump o invitație pentru o vizita oficiala în Japonia în perioada 25-28 mai, a declarat vineri purtatorul de cuvânt al Guvernului, scrie Mediafax, citând Reuters.În cadrul vizitei, Donald…