Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 pe scara Richter s-a produs ieri dimineata, la ora locala 9:01, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 122 km. Intensitatea cutremurului in…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3.3 pe scara Richter s-a produs in zona Vrancea, sambata, 20 aprilie. Seismul s-a produs la adancimea de 150 de kilometri. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), cutremurul a avut loc la ora 14:22, in judetul Buzau, zona…

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat ca s-a produs un nou cutremur in județul Buzau. Este cel de-al doilea cutremur inregistrat in 24 de ore, dupa ce ieri a avut loc un seism tot in județul Buzau – 2,3 grade pe scara Richter, la o adancime de 113 kilometri.…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,8 pe scara Richter s-a produs astazi dimineata, la ora locala 8:25, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul a avut loc la o adancime de 150 de kilometri, iar cele mai apropiate…

- Potrivit Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul s-a inregistrat la ora 8.25 (ora Romaniei) in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la adancimea de 150 de kilometri. Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor Nehoiu (14 km), Covasna (38 km), Intorsura Buzaului…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,8 grade s-a inregistrat, vineri dimineata, la ora 8.25, in judetul Buzau, la o adancime de 150 de kilometri. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), un cutremur cu magnitudinea 3.8 pe scara Richter s-a produs,…

- Un seism cu magnitudinea 3,6 pe scara Richter s-a produs vineri in Vrancea Un seism cu magnitudinea 3,6 pe scara Richter s-a produs vineri, la ora locala 00:11, în zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamântului.…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,8 pe scara Richter s-a produs marti, la ora locala 11:48, in zona seismica Vrancea, judetul Covasna, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul a avut loc la o adancime de 170 de kilometri, iar cele mai apropiate orase…