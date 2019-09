Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter s-a produs joi, la ora 3.57, in județul Timiș, la adancimea de 12 kilometri.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, orasele cele mai apropiate de epicentrul seismului sunt Timișoara (18 km),…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 26/09/2019 la ora 03:57:05(ora Romaniei) s-a produs in Banat, judetul Timis un cutremur cu magnitudinea 2.6 pe scara Richter, la adancimea de 12km. Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) a revizuit, vineri dimineața, magnitudinea cutremurului din județul Buzau de la 3 la 3,3 pe scara Richter, potrivit Mediafax.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, orasele…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 pe scara Richter s-a produs, vineri dimineata, in zona seismica Vrancea, in judetul Vrancea, la o adancime de 150 de kilometri. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs, la ora 10.03, in zona seismica Vrancea,…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,1 pe scara Richter, intregistrat miercuri dupa-amiaza, a fost simțit și in municipiul Buzau. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, mișcarea telurica s-a produs in zona seismica Vrancea, județul Buzau, la o adancime de 140 de kilometri. Cutremurul a avut…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4 grade pe scara Richter s-a produs in aceasta noapte, in județul Vrancea, zona seismica Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul s-a produs puțin dupa miezul nopții, la ora 00.05, la o adancime de 66 kilometri.…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 grade pe scara Richter s-a produs, vineri noapte, in judetul Buzau, la o adancime de 150 de kilometri.Potrivit Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), vineri, la ora 23:44 s-a produs in zona seismica Vrancea, judetul Buzau,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,3 grade pe scara Richter s-a produs vineri, la ora 6.59, in Muntenia, la adancimea de 11 de kilometri, conform Mediafax.Seismul s-a produs vineri, la ora 6.59, in județul Buzau, la adancimea de 11 de kilometri.