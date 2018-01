Stiri pe aceeasi tema

- Filosoful Mihai Sora a postat, joi seara, un mesaj dupa moartea istoricului Neagu Djuvara. Sora rememoreaza o intamplare: ''Cineva a spus: 'Souriez, vous etes filmes!', iar Neagu s-a intors spre mine si a suras. Apoi a adaugat: 'Zambez!'''. ''Dumnezeu…

- Ministerul Afacerilor Externe isi exprima profundul regret fata de trecerea la cele vesnice a unei personalitati de exceptie a Romaniei, istoricul, diplomatul si omul de cultura Neagu Djuvara."Licentiat in istorie la Sorbona in 1937, cu un doctorat in drept 1940 si un doctorat de stat sub conducerea…

- Mesaj de condoleanțe al premierului interimar Mihai Fifor la plecarea dintre noi a lui Neagu Djuvara. ”Neagu Djuvara va ramane in amintirea mea un aristocrat al spiritului, prin generozitatea de a insufleți generații și prin puterea de a inspira viitorul.Istoricul a scris cu sufletul, filozoful…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spune ca, prin moartea istoricului Neagu Djuvara, România a pierdut una dintre cele mai mari valori, un reper de moralitate si de civism. „România a pierdut astazi una dintre cele mai mari valori! Un intelectual desavârsit, Neagu Djuvara…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a scris un mesaj emotionant dupa auzul vestii ca celebrul istoric Neagu Djuvara a trecut in nefiinta. "Ne desparțim astazi de Neagu Djuvara, unul dintre cei mai importanți istorici romani ai secolului XX. Nascut in vremuri de razboi, trecut prin grele…

- „Efemeritatea existentiala ne indeamna la respect si pretuire. L-am respectat! Vestea trista imi porneste lacrima despartirii, in semn de regret pentru cel ce a fost Verestoy Attila, coleg in Parlamentul Romaniei. Condoleante familiei. Dumnezeu sa il odihneasca!", spune Petre Daea. Senatorul UDMR Verestoy…

- Ministrul Agriculturii Petre Daea spune ca l-a respectat si pretuit pe senatorul UDMR Verestoy Attila si il intristeaza moartea sa. „Efemeritatea existentiala ne indeamna la respect si pretuire. L-am respectat! Vestea trista imi porneste lacrima despartirii, in semn de regret pentru cel ce a fost…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spune, intr-un mesaj postat miercuri pe pagina sa de Facebook, ca a aflat cu tristete vestea privind moartea senatorului UDMR Verestoy Attila. "Am aflat cu tristețe vestea privind trecerea in neființa a lui Verestoy Attila! A fost unul din parlamentarii cu cea mai indelungata…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, marti, la Palatul Cotroceni, pe prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale a inaltului demnitar nipon la Bucuresti. Este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul celebrarii a cinci ani…

- Victor Spirescu, primul român care a ajuns în Marea Britanie dupa ridicarea restricțiilor la 1 ianuarie 2014, a murit într-un accident rutier. Tragicul eveniment a fost anunțat pe Facebook de prietenii sai. „Azi am pierdut un prieten drag mie și familiei mele... a plecat…

- Peste o suta de perechi de incalțaminte pentru iarna au fost daruite de catre voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului oamenilor nevoiași din localitatea Cioceni, Prahova. De altfel, nu este prima data cand satenii din Cioceni primesc vizita voluntarilor. Aici, au mai fost derulate campaniile…

- Casa Regala va parasi Palatul Elisabeta dupa data de 5 februarie. In urma cu doua zile, Guvernul a dat aviz negativ propunerii de lege ce prevedea acordarea Palatului Elisabeta Casei Regale. Acum premierul spune ca a primit solicitare de chirie, insa reprezentantii Casei spun cu totul altceva. „Nu s-a…

- Casa Regala informeaza vineri ca nu a primit nicio oferta din partea RA-APPS pentru a prelua cu chirie Palatul Elisabeta dupa data de 5 februarie 2018, Custodele Coroanei urmând a actiona conform legislatiei în vigoare. "Nu au început discutiile dintre Casa Majestatii Sale Custodelui…

- Corul Symbol, care aduce o nota de unicitate in peisajul muzical romanesc și care va reprezenta Romania la Eurovisionul Coral ediția 2018, iși marește colectivul. In vederea cooptarii de noi membri, sambata, pe 13 ianuarie, la Facultatea de Teologie Ortodoxa Justinian Patriarhul din București, in Amfiteatrul…

- Șoferul de 16 ani din Bistrita-Nasaud a fost arestat. Tanarul de 16 ani din judetul Bistrita-Nasaud (BN) – care s-a urcat baut la volanul unei camionete, in seara zilei de vineri, 5 ianuarie, si a accidentat sase pietoni de-a lungul DN 17 – a primit duminica, 7 ianuarie, mandat de arestare preventiva…

- Rauri de lacrimi si durere fara margini pentru prietenii Monalisei Pandelea, tanara ce a fost rapusa de o boala nemiloasa. Pe pagina personala de Facebook a tinerei curg mesajele pline de durere ale apropiatilor. Acestia sunt socati cum de prietena lor nu mai este printre ei, fiind rapusa de o boala…

- Renumitul medic ftalmolog Monica Pop a primit amenințari cu moartea. Aceasta a explicat ce s-a intamplat și a marturisit ca a facut deja plangere penala. Monica Pop, care este recunoscuta pentru faptul ca spune mereu lucrurilor pe nume și este foarte asumata in tot ceea ce declara și face, a facut o…

- Ambasada Germaniei la Bucuresti a precizat, vineri, intr-un raspuns la solicitarea News.ro, ca nu a primit de la Ministerul roman al Afacerilor Externe traducerea legilor justitiei, dar ca in cadrul ambasadei lucreaza ”numerosi diplomati cu cunostinte de limba romana, care au fost in masura sa efectueze…

- Peste 300 de persoane au participat ieri, dupa ora 12, la Cimitirul „Sfintii Apostoli Petru si Pavel" la inmormantarea familiei Maleon, Bogdan si Anda. Avand in vedere circumstantele mortii, respectiv sinuciderea, inmormantarea a avut loc fara slujba religioasa care se tine de regula la astfel de evenimente…

- In doliu dupa moartea Regelui Mihai, membrii Familiei regale au petrecut Craciunul la Castelul Regal din Savarsin, reinnodand o traditie foarte draga ultimului monarh al Romaniei. Principesa Margareta a participat marti la slujba de Craciun de la biserica ortodoxa din comuna. Principesa Margareta, trei…

- La slujba a fost prezent Inalt Preasfinția Sa Arhiepiscopul Timotei al Aradului, alaturi de care a stat parintele Calin, parohul bisericii. Au fost prezenți mulți enoriași, printre care s-au numarat primarul comunei, Ioan Vodicean, cu familia sa, dubașii care au colindat intreaga comunitate…

- Craciun in doliu la Castelul Regal de la Savarșin din județul Arad, acolo unde se afla reședința preferata a regelui Mihai I. Membrii familiei regale se afla la castel insa in acest an nu au primit colindatori așa cum era tradiția. Cu o singura excepție… Dubașii de la Savarșin – colindatorii preferați…

- Mesajul lui Leo Iorga dupa inmormantarea Regelui Mihai I. Reacția artistului a venit la scurt timp dupa ce ceremonia de inmormantare a regelui s-a incheiat. Regele Mihai a fost condus sambata pe ultimul drum. Ultimul Rege al Romaniei a fost inhumat an Noua Catedrala din Curtea de Argeș, alaturi de soția…

- Președintele Romaniei a ajuns la Sinaia, unde a prezentat condoleanțe Familiei Regale. Presedintele Klaus Iohannis a ajuns astazi la Castelul Peles pentru a-i aduce ultimul omagiu regelui Mihai. Seful statului a depus o coroana de flori si a aprins o lumanare la intrarea in Castelul Peles, dupa care…

- Sicriul cu trupul neinsufletit al regelui Mihai a fost adus de o aeronava a Fortelor Aeriene Romane, in care au fost prezenti membri ai Familiei Regale si membri ai Casei Majestatii Sale. Pe tot traseul de la Geneva la Bucuresti au facut de garda militari din Brigada 30 Garda Mihai Viteazul. La Aeroportul…

- Sicriul cu trupul neinsufletit al regelui Mihai a ajuns in tara miercuri, la ora 11.00, si va fi dus la Castelul Peles, unde va ramane pentru cateva ore, apoi va fi transportat la Bucuresti si va fi depus in Sala Tronului de la Palatul Regal, unde va ramane pana sambata, ziua in care va avea loc inmormantarea,…

- Un barbat din Bucuresti a primit o amenda de 900 de lei, dupa ce a postat pe Facebook mai multe mesaje in care ii jigneste pe jandarmi, numindu-i, printre altele, "sclavi".Amenda a fost data de Jandarmeria Romana, dupa ce barbatul a postat pe Facebook, in 22 noiembrie, un mesaj in care aduce…

- Valentina Pelinel a primit sute de flori de ziua ei. Vedeta a postat pe contul de socializare un colaj cu fotografii, alaturi de care a scris un mesaj in care le mulțumește tuturor care i-au fost alaturi. Valentina Pelinel a implinit 37 de ani, vineri, 8 decembrie, iar cei dragi au surprins-o, ca de…

- De ce nu a trimis Regina Elisabeta mesaj de condoleante pentru Regele Mihai? Regina Elisabeta a Marii Britanii obisnuieste sa trimita condoleante tarilor afectate de dezastre ori atunci cand moare un reprezentant important al Caselor Regale ale lumii. Acest lucru nu s-a intamplat insa in cazul decesului…

- Sicriul Regelui Mihai va fi dus de la București la Curtea de Argeș, acolo unde va fi inmormantat, cu Trenul Regal. De asemenea, Casa Regala a anuntat ca in ziua inmormantarii, sambata, 16 decembrie, dupa ceremonia din Piata Palatului Regal, trupul neinsufletit al Majestatii Sale va fi dus pe un afet…

- Cu mare tristete si regret am aflat despre trecerea în nefiinta a unui coleg apreciat, a primului presedinte al Parlamentului Republicii Moldova. Alexandru Mosanu a fost un om politic remarcabil, servindu-și țara cu mult angajament și responsabilitate. A luptat în vremuri tulburi…

- Conducerea țarii adreseaza condoleanțe familiei indurerate si tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat pe Vladimir Curbet. Necrologul este semnat de președintele țarii, Igor Dodon, președintele Parlamentului, Andrian Candu, premierul Pavel Filip, si de catre ministra educației, culturii și cercetarii,…

- Ambasada Germaniei la București transmite condoleanțe poporului roman și familiei fostului suveran la moartea Regelui Mihai, se arata pe pagina oficiala de Facebook a misiunii diplomatice. "Ambasada Republicii Federale Germania dorește sa transmita pe aceasta cale sincere condoleanțe…

- „Am aflat cu tristete vestea incetarii din viata a fostului suveran al Romaniei, Mihai I. Viata sa, intr-un secol agitat, plin de violente si de schimbari dramatice, nu a fost nici simpla, nici usoara. Si-a facut datoria cu onoare, a luat decizii determinante pentru viitorul tarii, in conditii dintre…

- Federatia Romana de Fotbal isi exprima regretul pentru disparitia regelui Mihai I al Romaniei si a transmis condoleante familiei regale si tuturor celor apropiati. "Federatia Romana de Fotbal regreta disparitia regelui Mihai I al Romaniei! Condoleante familiei regale si tuturor celor apropiati. Dumnezeu…

- Locuitorii comunei Savarșin au primit cu mare tristețe vestea incetarii din viața a Majestații Sale Regele Mihai și se roaga pentru odihna sufletului sau. "Am primit cu mare tristețe, alaturi de toți locuitorii comunei Savârșin, vestea trecerii la cele veșnice…

- Presedintele Klaus Iohannis a tinut un moment de reculegere, marti, la intalnirea cu ambasadorii statelor UE acreditati la Bucuresti, la Hotel Athenee Palace Hilton. Apoi, la iesirea de la reuniune, Iohannis a anuntat ca Romania va organiza toate ceremoniile funerare si cu siguranta vom avea…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut o prima reactie la vestea decesului Regelui Mihai, chiar la intalnirea cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, la Hotel Athenee Palace Hilton.

- Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a precizat ca nu a spus ca Mihai Tudose ar intentiona sa preia conducerea partidului, ci doar ca se comporta ca si cum ar vrea sa o faca. ”Eu am afirmat ca domnul prim-ministru se comporta ca si cum ar dori pentru ca doar domnia sa stie ce-i in…

- Prim-ministrul croat Andrej Plenkovic a adresat miercuri 'condoleanțe' familiei lui Slobodan Praljak, fost comandant al forțelor croate din Bosnia, decedat intr-un spital din Haga dupa ce a ingerat otrava in sala de ședințe a Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPIY), gest despre…

- Premierul Mihai Tudose, despre moartea Stelei Popescu. Marea actrița Stela Popescu a incetat din viața la varsta de 81 de ani. Artista a fost gasita moarta in holul casei sale din centrul Capitalei. Stela Popescu a murit, fiind gasita prabușita in holul casei de catre o vecina a acesteia, care a vrut…

- Marea actrita Draga Olteanu Matei a vorbit, cu greu, despre pierderea doamnei teatrului de revista, Stela Popescu. Draga Olteanu a marturisit ca Stela a fost mereu o femeie puternica, care reusea sa insufle putere si celor din jurul ei."Era o admiratie reciproca, cand Stela a plecat la Brasov…

- Pompierii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta sunt alaturi de familia si de colectivul Gruparii Mobile de Jandarmi "Tomis" Constanta, la marea durere pricinuita de trecerea in nefiinta a capitanului Marius Nae."Sincere condoleante familiei indurerate si ne rugam…

- Ar fi trebuit sa se bucure din plin de clipele petrecute alaturi de cei doi copii ai ei, însa, din cauza cancerului cerebral, o tânara de doar 34 de ani a reusit sa impresioneze o lume întreaga atunci când i s-a spus ca mai are putin timp de trait. Sara Chivers, o…

- Ion Oarfa suferea de o boala nemiloasa, deși parea in ultimul timp ca o invinsese și se simțea mai bine. Acesta era cunoscut in mass media locala și nu numai, fiind, mai mulți ani la rand, administratorul unui trust de presa din Gorj. Ion Oarfa era un om respectat, avand o vorba buna pentru oricine.…

- O tanara de doar 17 ani a fost gasita spanzurata, luni dupa-amiaza, in anexa unei case din Lugoj. Parinții și prietenii acesteia nu iși explica gestul fetei, iar copila nu a lasat niciun bilet de adio. Pe corp nu avea urme de violența. S-a intamplat luni dupa-amiaza, intr-un cartier din Lugoj. Tanara…

- Au trecut doi ani de la tragedia din Colectiv ! Incendiul ucigaș, in urma caruia 65 de persoane au murit, iar alte cateva sute au fost ranite, e și acum viu in mintea și sufletele celor care au avut de suferit, fie ei supraviețuitori sau rude ale victimelor. Un sobor de preoți a oficiat, la monumentul…

- A trecut in lumea umbrelor dragul nostru Stan Danut Greavu, sot, tata si bunic devotat. Dumnezeu sa l odihneasca. Trupul neinsufletit este depus la Casa Mortuara a bisericii Sf. Dumitru, strada Ciprian Porumbescu. Inmormantarea va avea loc azi, 30.10.2017, ora 11.00.Colegiul directoral Camerei Notarilor…