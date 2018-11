Stiri pe aceeasi tema

- Micul dejun este, fara doar si poate, cea mai importanta masa a zilei, asa ca daca vrei sa slabesti este musai sa nu sari peste aceasta masa a zilei, intrucat reduce senzatia de foame si te ajuta sa nu cedezi tentatiei in timpul zilei.

- Avand un continut bogat de afine, care este un antioxidant puternic, aceasta bautura are proprietatea de a reduce capacitatea a topi kilogramele in plus. Pentru a prepara aceasta bautura magica ai nevoie de: – un litru de suc de afine– o lingura de scortisoara macinata– 500…

- In prezent, standardele de frumusete nu mai sunt atat de importante, prin urmare poti sa arati cum vrei atat timp cat te simti bine. Daca esti o femeie slaba si consideri ca nu ai forme, poti masca toate aceste lucruri cu ajutorul unor artificii vestimentare menite sa iti ofere mai multa siguranta.…

- Cercetatorii au descoperit ca „hranirea pe timp limitat“ este una din cele mai sanatoase alternative la dietele de slabit. 57% dintre cei care au schimbat orele de masa au pierdut in greutate.

- A venit toamna, iar acest anotimp este unul extrem de benefic pentru a tine o cura de slabire. Astazi venim in atentia voastra cu o cura de slabire mai putin intalnita, dar extrem de benefica.

- Care este primul lucru pe care il facem cand vrem sa slabim? Sau sa mancam mai sanatos? Renuntam la zahar, ar spune multi dintre noi. Ei bine, gresit. Nu eliminarea lui e solutia, ci consumul moderat, spun specialistii. Tot ei sustin ca zaharul e uneori mai bun decat indulcitorii fara calorii. Consumati…

- 6 cetațeni romani sunt acuzați in Spania ca au furat bijuterii in valoare de 4,6 milioane de euro. Suspecții au dat lovitura la un magazin din Insulele Canare, dar poliția a reușit sa recupereze toate obiectele furate. Detalii de la corespondentul TVR in Spania, Felix Damian.

- Romania se numara printre primele 3 tari cu cele mai scazute preturi - exprimate in raport cu media UE - la produsele si serviciile din cosul de consum, ocupand locul I la alimente, reiese din datele raportate vineri de Eurostat.