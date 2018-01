Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD par sa nu mai aiba rabdare pana la ședința Comitetului Executiv Național ( CEx ) anunțata pentru 29 ianuarie, la Iași. Codrin Ștefanescu , secretarul general adjunct al PSD , considerat unul dintre apropiații lui Liviu Dragnea , a anunțat oficial ca luni, 15 ianuarie, va avea loc o ședința …

- ”Noi avem niște aberații și niște anomalii cumplite. Ma uit la Consiliul Concurenței condus de lugubrul personaj Bogdan Chirițoiu, lugubru din toate punctele de vedere. In orice țara, baiatul asta era anchetat și, pentru tot ce a facut, lua cu miile de ani de condamnari.” a spus Codrin Ștefanescu,…

- Secretarul adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca in partid și-a bagat coada „un drac” care ar proveni din exterior. „Și-a bagat dracul coada in PSD. Nu l-am indentificat. La Grindeanu este Ponta, dracul nu este de la noi este din exteriorul partidului. Face un lucru mai grav. Trebuie o concluzie…

- Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a precizat ca situatia actuala nu e similara cu cea a precedentului Guvern, condus de Sorin Grindeanu. „Tudose nu e Grindeanu, sa ne lamurim. Cu Grindeanu am incercat sa rezolvam problema pana in ultima secunda. (...) Cand domnul dracu', Ponta, a…

- Presedintele ALDE Galati, Cristian Dima, considera ca tensiunile din PSD se pot rezolva doar la un congres si ”nu se pot baga intre Trabant si Mercedes”. Acesta a declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, ca nu cunoaste motivele pentru care s-a ajuns in situatia existenta la PSD.ALERTA - Cum…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, este de parere ca Sorin Grindeanu nu ar fi declanșat razboiul impotriva propriului partid daca nu l-ar fi sfatuit Victor Ponta. Codrin Ștefanescu a declarat pentru DCNews ca tensiunile și conflictele nu ar fi aparut in interiorul partidului daca…

- La cele trei intalniri s-a discutat ca ar trebui ”mazilit” Niculae Badalau. Dumitru Buzatu și Paul Stanescu s-ar fi opus. ”Am vazut ce a aparut in presa. Probabil au avut loc discuțiile astea acolo, daca sunt cu sonor. Așa se intampla in PSD. Au mai fost astfel de episoade in partid cu intalniri…

- "Tot timpul incercam sa aplanam conflictele. Și la Grindeanu am incercat pana in ultimele secunde. Am declarat și la DCNews cu o zi inainte de a se lua decizia ca premierul Grindeanu sa fie inlocuit. El a urmarit interviul de la DCNews și declarațiile mele de la Mihai Gadea. Dimineața, la partid…

- Victor Ponta arunca sageti otravite catre Liviu Dragnea, chiar in ziua in care se decide soarta sefului PSD. Fostul premier spune ca Dragnea are un comportament duplicitar, sufgerand ca Tudose nu trebui sa aiba incredere in el. "Dragnea azi anunta ca il sustine pe Tudose / la fel il sustinea si pe Grindeanu…

- ”Multi oameni de buna credinta ma intreaba de ce nu ma pronunt public despre ceea ce se intampla in aceste zile in PSD - pentru ca este inutil, filmul de azi l-am vazut de atatea ori incat simt doar mahnire si dezamagire!”, scrie Victor Ponta pe pagina sa de Facebook. ”Dragnea azi anunta ca…

- „Dorința este sa caștigam. Din sondaje, la noi cel mai bine in partid sta doamna primar Firea. Daca ne luam dupa ultimul sondaj, doamna Firea sta cel mai bine fața de toate personalitațile, chiar și peste Iohannis. Mergem cu doamna Firea din punctul meu de vedere. Este pentru prima data cand in Comitet…

- Catalin Ivan, despre un Congres PSD: Il vad mai degraba pe Dragnea in Madagascar, decat sa vina din nou in fața membrilor de partid sa-și depuna mandatul, a spus europarlamentarul devenit indezirabil pentru conducerea partidului, dupa criticile aduse liderului PSD. ”Am vazut cateva incercari de a aduce…

- Secretarul adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, cunoscut ca fiind unul dintre cei mai vocali membrii ai partidului nu sta departe de scandaluri și conflicte nici in mediul online. jurnaliștii de la revista Kamikaze au bservat limbajul suburban pe care politicianul il folosește pentru a se contra cu utilizatorii…

- Secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu a declarat duminica seara, dupa o intalnire a liderilor partidului cu presedinti de filiale, ca PSD va organiza un miting impotriva statului paralel.

- Copreședintele coaliției de guvernare, Calin Popescu Tariceanu, îi loveste neasteptat pe social-democrati, în privința mitingurilor. "Nu este nevoie de niciun miting împotriva statului paralel", spune presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, despre intentia PSD…

- Tariceanu, despre planul PSD de a-si scoate oamenii in strada: „Eu cred ca nu e nevoie in acest moment de mitinguri de sustinere” Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, intrebat fiind daca va participa la mitingurile organizate de PSD, ca ”nu este nevoie in acest moment de mitinguri…

- Stefanescu, despre stenograme si varianta lui Firea, potrivit careia Tudose vizeaza sefia PSD: Nu e niciun fel de ruptura in partid Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a recunoscut, duminica, veridicitatea stenogramelor aparute sambata in presa, afirmand ca nu este prima oara cand…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat, duminica seara, la sediul central al partidului, pe unii dintre liderii organizatiilor judetene pentru o sedinta informala. In cadrul sedintei s-a decis organizarea de mitinguri in Bucuresti si in tara, care vor avea loc, cel mai probabil, sambata, 9 decembrie.…

- Codrin Ștefanescu, mesaj catre ministrul Carmen Dan: ”Sa se gandeasca foarte serios daca nu e necesar sa produca niste schimbari la minister, și legat de jandarmi”, a spus dumunica seara, secretarul general adjunct al PSD, la sediul central al partiduluik, referitor la incidentele de sambata, cand protestatarii…

- Sociologul Alfred Bulai a afirmat, pentru DCNews, ca ”Scenariile sunt posibile, dar au mari riscuri. In primul rand, cel de imagine. PSD, la un moment dat, nu se mai poate victimiza, nu mai poate da vina pe servicii, pe statul paralel, oricat ține lumea cu victima, la un moment dat o parasește,…

- Secretarul adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a reacționat la anunțul pe care l-au facut membrii partidului condus de Calin Popescu Tariceanu potrivit caruia parlamentarii ALDE nu susțin forma actuala a Legii privind raspunderea magistraților, adoptata in Comisia speciala parlamentara de modificare…

- Scandalul iscat la protestul din Piata Victoriei a dat nastere unei dezbateri aprinse si in mediul politic. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu sustine ca gestul manifestantilor de a demonta schelele amplasate de muncitorii Primariei Capitalei nu este altceva decat un act de vandalism.…

- Fostul premier Victor Ponta reacționeaza virulent dupa punlicarea stenogramelor din PSD de catre jurnaliștii de la Știripesurse.ro. Acesta a scris pe pagina personala de Facebook, sambata, la scurt timp dupa publicarea stenogramelor. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a confirmat,…

- Tariceanu, la discutii cu ministrul de Externe, dupa pozitia Departamentului de Stat al SUA Presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu discuta, la ora transmiterii stirii, cu ministrul de Externe, Teodor Melescanu, in contextul mesajului transmis de Departamentul de Stat al SUA cu privire la modificarile…

- ”PSD, deocamdata, nu e in stare sa scoata oameni in strada, PSD nu e in stare sa faca nimic, decat sa puna niște prim-miniștri de care nu auzisem pana sa devina prim-miniștri, nu auzisem. Nu auzisem ca exista Grindeanu, nu auzisem ca exista Tudose. Grindeanu cu cursuri la Academia SRI, Tudose profesor…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, nu exclude varianta unei noi remanieri si sustine ca partidul este pregatit pentru acest scenariu. "Daca premierul hotaraste, dupa analiza, ca are probleme cu unii oameni cu care colaboreaza mai incet sau nu se inscriu in grafic si ca ramane…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat luni seara, pe directorul Serviciului de Protecție și Paza (SPP), generalul Lucian Pahonțu, ca a abordat membri din conducerea PSD pe care a incercat sa ii convinga sa aiba „ganduri de marire”. Dragnea a precizat ca Pahontu este ”vestitorul de serviciu” al…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a vorbit în emisiunea „La ordinea zilei”, de la Antena 3, despre urmarirea penala a lui Liviu Dragnea. Stefanescu spune ca statul paralel vrea alt lider la PSD. „Valeriu Zgonea, în momentul…

- Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a vorbit, la Adevarul Live, despre persoanele care l-au „protejat” pe Liviu Dragnea in urma cu o luna la iesirea de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde liderul PSD a fost audiat in dosarul privind abuzul in serviciul. Potrivit lui Stefanescu,…

- Secretarul general adjunct al PSD Codrin Ștefanescu a reacționat dupa ce ședința extraordinara a Guvernului pentru adoptarea noilor prevederi fiscale, programata initial vineri si amanata pentru luni, nu a mai avut loc, informeaza DcNews.ro.Premierul Tudose anunta o noua ORDONANTA. Ce proiect…

- ”Discuțiile au avut loc vineri, sambata și duminica, cu foarte mulți factori implicați (...) Am avut intalniri pe zona sindicala și patronala. S-a stabilit ca in momentul in momentul in care avem draftul discutat și negociat, sa il prezentam. Ar fi trebuit sa aiba loc o ședința comuna a grupurilor…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a reacționat dupa ce Klaus Iohannis a spus ca "marea revolutie fiscala facuta de PSD - ALDE" va aduce unui om inca 3 lei in plus. Ștefanescu a dat asigurari ca toate salariile vor crește, fara a preciza insa și cu cat.„Nu știu ce a ințeles…

- Victor Ponta a postat pe contul sau de Facebook un mesaj dur la adresa lui Liviu Dragnea si il provoaca la o confruntare directa. Fostul premier il acuza pe Liviu Dragnea ca a confiscat partidul. "Eu am decis sa spun ceea ce gandesc cei mai multi membri si votanti ai PSD - ca Liviu Dragnea si “Cartelul…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat joi, in cadrul unei conferințe de presa organizata la sediul organizației PSD Giurgiu, ca prefecții ar trebui sa redevina politici cum erau pe vremea guvernarii Nastase