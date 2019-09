Stiri pe aceeasi tema

- El sustine, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca prin 'ingroparea' in partidul Pro Romania, ALDE va disparea iar el a fost demis din functia de presedinte de filiala a unui partid 'care nu va mai exista'. 'In cadrul sedintei BPC al ALDE de ieri, am fost schimbat din functia de presedinte…

- Liderul ALDE Timis, Marian Cucsa, susține ca a ascultat cu mahnire declarațiile facute de Varujan Vosganian care a indemnat membrii sa plece din partid pentru a se face „igienizare forțata”. „Mi se pare o lipsa totala de respect fața de fiecare coleg de partid”, susține Cucșa, care vizeaza functia…

- Horațiu Florea, coordonatorul filialei Alba a partidului PRO Romania a declarat faptul ca formațiunea din care face parte și-a dat acordul pentru suținerea lui Mircea Diaconu la funcția de Președinte al țarii. “Pot sa confirm faptul ca PRO Romania a decis sa il sprijine pe Mircea Diaconu in cursa prezidențiala.…

- Victor Micu a fost demis din funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii.PUBLIKA.MD amintește ca Victor Micu a fost ales cu noua voturi in functia de presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) in luna ianuarie 2014.

- "Vreau sa clarific un aspect pe care l-am spus in Congres si am vazut ca s-a speculat in spatiul public. Cand am spus ca nu stiu ce inseamna functia de presedinte executiv, am spus-o dorind sa transmit un mesaj foarte clar catre colegii mei din partid: invatam impreuna. Voi asculta nevoile colegilor…

- Nicolae Robu si-a amenintat colegii de partid ca demisioneaza din functie si candideaza ca independent la Primaria Timisoara, fara a impresiona insa pe nimeni. Robu a ajuns tot mai izolat in organizatie, dupa ce ar fi fost parasit inclusiv de secretarul general Alin Popoviciu si sustinatorii acestuia.…

- Patru candidaturi s-au inregistrat pentru functia de presedinte executiv al PSD. Ultimele anunturi au fost facute de Eugen Teodorovici, care vizeaza si candidatura la prezidentiale din partea PSD precum si deputatul Sorin Bota. SI-au anuntat deja candidatura, zilele trecute, ministrul Dezvoltarii Regionale,…

- Vicepremierul Daniel Suciu a confirmat pe Facebook ca va candida, la congresul din 29 iunie, pentru funcția de președinte executiv al PSD, spunand ca demersul sau are loc intr-un moment important pentru partid. Pentru aceeași funcția și-a anunțat candidatura și Daniel Florea, primarul sectorului…