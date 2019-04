Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 30 martie, Programul Național Cantus Mundi organizeaza, la nivel național, evenimente muzicale cu ocazia „Orei Pamantului”, in intervalul orar 20:30 – 21:30. Peste 12.000 de copii și tineri din corurile Cantus Mundi se vor reuni sub sloganul internațional al World Wide Fund for Nature (WWF)…

- Compozitorul Doru Popovici a murit marti, 5 martie 2019, la varsta de 87 de ani. Muzicologul a fost colaborator al Radiodifuziunii Romane și a onorat prin prezenta sa posturile de radio Romania Cultural si Muzical. Doru Popovici a fost redactor muzical la Radioteleviziunea Romana (din 1968). A scris…

- Incet, dar sigur, industria alimentara i-a luat locul celei chimice in topul ramurilor afectate de insolvența. Cel puțin asta reiese dintr-o cercetare efectuata de CITR – companie specializata in insolvența și faliment. Astfel, potrivit studiului, numarul insolvențelor in randul companiilor de impact…

- Ideea portalului Student pe Net a inceput, in urma cu zece ani, intr-o camera de camin din campusul din Constanța și s-a extins rapid in alte orașe din țara. A devenit o rețea sociala unica, 100% romaneasca, avand zilnic mii de utilizatori. Ultimele statistici din Google Analytics, alaturi de planurile…

- “Nu-mi vine sa cred. Am un gol in stomac. Imi pare sincer rau. Se pare ca am plecat intr-un moment bun. Cineva acolo sus ma iubește. M-am simțit foarte bine in cei patru ani in care am lucrat la ei. De fapt m-am simțit foarte bine in cei zece ani de jurnalism. Mi-a placut la maxim. Am…

- Potrivit CNAIR, in urma avertizarii emise, miercuri, de Administratia Nationala de Meteorologie, care vizeaza fenomene de ninsori si strat nou de zapada, intensificari temporare ale vantului, precipitatii mixte si polei la nivelul intregii tari, drumarii de la CNAIR au actionat si actioneaza permanent…

- Numarul total al firmelor care si-au suspendat activitatea a crescut cu 14,21% in primele 11 luni ale anului 2018, fata de perioada similara din 2017, la 16.663, de la 14.590, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), informeaza AGERPRES . Cel mai mare numar…

- Ministerul Agriculturii vrea sa legifereze printr-o Lege a Laptelui modul in care consumatorii sunt informati corect in privinta conformitatii produselor alimentare ce au in compozitie produse lactate, intrucat controalele realizate anul trecut au scos la iveala ca 74% din agentii economici controlati…