"Vom continua sa rezistam tentativelor de a organiza o lovitura de stat in Venezuela, care pana acum au esuat", a declarat miercuri ministrul-adjunct al afacerilor externe al Federatiei Ruse, Serghei Riabkov. Insa Rusia se asteapta ca astfel de tentative "sa continue la initiativa SUA", a spus Riabkov pentru agentia de presa TASS.



Rusia a trimis consilieri militari in Venezuela. In conditiile in care economia Venezuelei este ruinata, Moscova si Washingtonul se acuza reciproc de exacerbarea situatiei din tara latinoamericana.

