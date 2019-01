Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis cere asigurari ca PSD nu va cere debarcarea actualului sef SRI, Eduard Hellvig, în luna martie, atunci când i se va termina mandatul din fruntea Serviciului Român de Informatii.

- Academia Nationala de Informatii „Mihai Viteazul” (ANIMV) a transmis, in decembrie, sapte sesizari referitoare la suspiciuni de plagiat catre Ministerul Educatiei si Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU). Sesizarile vizeaza sapte doctori.

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, susține ca nu-l mai surprinde nimic in politica și nu s-ar mira daca un ”țaran” va da o valiza cu documente despre el unor jurnaliști ”cu ochi albaștri”. Citește și: Ion Cristoiu: Klaus Iohannis se teme de moarte! Are o criza hormonala și ataca…

- Tribunalul Constanta a amanat, pentru data de 21 ianuarie 2019, dosarul in care, la solicitarea Serviciului Roman de Informatii, Judecatoria Constanta a constatat, in prima instanta, nelegalitatea unei hotarari a Consiliului Local al Municipiului Constanta Cauza a fost amanata pentru pregatirea apararii.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anunțat, miercuri, ca data de 15 noiembrie ramane ca termen-limita pentru incheierea evaluarii finale in cazul tezelor de doctorat de la Academia Nationala de Informatii „Mihai Viteazul“ , scrie Agerpres." (Verificarea tezelor la Academia Naționala…

- • Cercetarile – la un pas de a inchide o rafinarie, din cauza sechestrelor V. Stoica Toți inculpații trimiși in judecata in cauza penala care a starnit valva in randul oamenilor de afaceri și al lumii politice a momentului, in vara anului 2015 – dosarul Petrotel-Lukoil – au fost achitați la instanța…

- Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Carmen Dan, se intalnește luni, 22 octombrie, cu comisarul european pentru uniunea securitatii, Julian King, aflat intr-o vizita oficiala la Bucuresti. Intrevederea va avea loc la sediul MAI, iar discutiile dintre cei doi oficiali vor viza, printre altele, teme actuale…