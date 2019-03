Copil de un an vândut pe internet de tatăl său ca să-şi achita datoriile la jocuri de noroc Un barbat din China a gandit un plan halucinant pentru a face rost de bani. Mai intai și-a mințit soția ca va duce fetița la bunica ei, timp in care a incredințat copilul unui cuplu, pentru suma de 7.000 euro. Dupa o perioada mama fetiței iși punea din ce in ce mai multe semne de intrebare legate de absența indelungata a copilului. Ea a gasit in telefonul soțului conversațiile cu familia care a cumparat-o pe fetița lor și a anunțat poliția. Autoritațile au descoperit ca barbatul i-a mințit și pe parinții adoptivi ai copilului cum ca nu isi mai putea permite sa creasca copilul lasat in grija… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

