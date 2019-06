Stiri pe aceeasi tema

- PNL sustine toate initiativele de revizuire a Constitutiei si ideea de refacere a dezbaterilor publice privind legile Justitiei, a declarat marti presedintele PNL, Ludovic Orban, dupa consultarile de la Cotroceni.

- Liberalii au anuntat, marti, la finalul consultarii cu presedintele Klaus Iohannis, ca sustin toate initiativele de revizuire a Constitutiei, si orice alte initiative care sunt necesare pentru a transpune in fapt vointa exprimata la referendum. In plus, Ludovic Orban spune ca sunt de acord si cu ideea…

- Presedintele Klaus Iohannis a inceput astazi consultarile cu partidele, pentru punerea in aplicare a referendumului. Reprezentantii PNL au ieșit deja de la intalnirea cu președintele, urmeaza cei ai USR si UDMR.

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat, dupa consultarile cu Iohannis, ca partidul sau susține demersurile președintelui, precizand ca „voința poporului este lege pentru noi”.„Voința cetațenilor care s-a manifestat in cadrul referendumului convocat de președintele Romaniei (...) reprezinta lege…

- "Dati-mi voie sa le mai multumesc inca odata, sa le transmit aprecierea si respectul meu, tuturor romanilor care s-au prezentat la vot si au votat in favoarea referendumului convocat de presedintele Romaniei.Timp de 2 ani si jumatate, o majoritate parlamentara condusa de PSD si un Guvern…

- Referendumul adoptat cu o larga majoritate de romani iși produce efecte in acest moment, considera președintele PNL Ludovic Orban. Nu mai pot fi promovate ordonanțe de guvern pe teme judiciare, amnistie ori grațierea faptelor de corupție, iar acum PNL și președintele Klaus Iohannis cauta soluții pentru…

- Ludovic Orban, presedintele PNL a anuntat, joi, dupa discutiile cu presedintele Klaus Iohannis, care au durat aproximativ jumatate de ora, ca s-a vorbit despre tema referendumului si consecintele aprobarii lui, la alegerile europarlamentare din 26 mai. Liberalii sunt convinsi ca romanii vor iesi la…

- Judecatorul Cristi Danilet precizeaza ca presedintele Klaus Iohannis a chemat la consultari judecatorii si procurorii pe legile justitiei, nu pe referendum, in virtutea calitatii lui de mediator, fiind ingrijorat ca legile s-au modificat pentru a usura situatia juridica a unor personaje.