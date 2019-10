Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ jumatate dintre romanii inregistrati in Marea Britanie si-au depus documentele pentru obtinerea statutului pre-settled, declara Adina Badescu, sef birou Brexit din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, la intalnirea „Impactul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana” organizata de…

- Romania si Bulgaria au cele mai scazute preturi la bauturi alcoolice din Uniunea Europeana, in Finlanda, Irlanda si Suedia, aflate la calalta extrema, preturile fiind mai mult decit duble, conform datelor...

- Romania se situeaza pe locul 11 in Uniunea Europeana in intervalul 2008 - septembrie 2018 din punct de vedere al rentabilitatii capitalului sectorului bancar, cu o rata a rentabilitatii capitalului propriu de 4,65%, a declarat vineri Gabriela Folcut, directorul executiv al Asociatiei Romane a Bancilor…

- "Ideea este aceea de a simplifica foarte mult si de a debirocratiza practic inca o zona a ANAF si mai ales pentru a imbunatati relatia statului pe zona de Fisc cu romanii care traiesc in afara tarii. Trebuie mentionat de la inceput ca este o chestiune optionala si este o masura care sa ii sprijine…

- Klaus Iohannis a anunțat ca va da Romaniei un nou Guvern, dupa ce a lansat mai multe atacuri la adresa PSD și guvenarii din ultimii ani.”Guvernul PSD a facut mult rau Romaniei și ar fi trebuit sa plece demult. Romanii iși doresc o alta guvernare și o vor avea, pentru ca impreuna sa facem Romania…

- Dimensiunea Bursei de la Bucuresti (BVB) este una dintre cele mai reduse din UE, de 10% din Produsul Intern Brut, spune directorul general al BVB, Adrian Tanase, care afirma ca o participare mult mai mare a populatiei la piata de capital va avea efecte semnificative asupra economiei romanesti si…

- 798 de focare de pesta porcina sunt confirmate la aceasta ora la nivel national.Prin comparatie, in aceeasi perioada a anului trecut, erau doar 645 de focare confirmate, cu peste 150 mai putine!Pana acum Guvernul a acordat despagubiri de peste 53 de milioane de euro fermierilor„Problema este ca nu mai…

- In Germania, a-ti planifica si rezerva binemeritatul concediu de vara este un lucru comun. Chiar daca nemtii strang si ei cureaua la alte cheltuieli, majoritatea lor petrec cel putin cateva zile pe an, in afara tarii. Daca te uiti la avioanele, autocarele si masinile personale pline cu romani plecati…