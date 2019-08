Stiri pe aceeasi tema

- Medicii veterinari din cadrul Comandamentului Sezon Estival 2019 au acordat amenzi contraventionale in valoare de 357.000 de lei pe baza neconformitatilor constatate in cadrul verificarii a 211 unitati de alimentatie publica de pe litoral, in perioada 12-18 august, informeaza Directia Sanitara Veterinara…

- Medicii veterinari oficiali din cadrul Comandamentului Sezon Estival 2019 au verificat in perioada 12 18 august, 278 de unitati amplasate in cele 7 zone de interes turistic: Navodari, Mamaia Nord, Mamaia Centru, Mamaia Sud, Eforie, Costinesti si Mangalia. Amenzi de peste 350.000 de lei au fost aplicate…

- Conform sursei citate, controalele realizate de medicii veterinari ce au vizat 167 de unitati de alimentatie publica (pizzerii, cantine, cofetarii-patiserii si laboratoare de prelucrare, magazine alimentare, supermarketuri, depozite alimentare, unitati de procesare lapte si o unitate de produse congelate),…

- Un numar de 56 de unitati de alimentatie publica de pe litoral, dintr-un total de peste 270 verificate saptamana trecuta, au fost amendate cu circa 500.000 de lei pentru diverse nereguli, in cadrul Comandamentului Sezon Estival 2019, a informat luni Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru…

- Inspectorii sanitar-veterinari din cadrul Comandamentului Sezon Estival au aplicat sanctiuni totale de 358.900 de lei pentru deficientele constate in urma controalelor efectuate saptamana trecuta la 36 de unitati de alimentatie si puncte de desfacere, informeaza un comunicat de presa al Directiei…

- Conform sursei citate, medicii din cadrul Comandamentului Sezon Estival 2019 au sanctionat in ultima saptamana 36 de unitati (18 restaurante, patru unitati fast-food, trei unitati tip bufet, doua magazine alimentare, patru baruri, un supermarket, o rulota, un laborator cofetarie/patiserie si o autoutilitara…

- Peste 200 de unitati de alimentatie publica de pe litoral au fost verificate, saptamana trecuta, de inspectorii sanitar-veterinari, in cadrul Comandamentului Sezon Estival 2019, in cazul a 14 dintre acestea fiind aplicate amenzi in valoare totala de 95.000 de lei, pentru diverse nereguli, a informat,…

- Activitatea a opt unitati de alimentatie publica din statiunile Eforie Nord si Eforie Sud a fost oprita in urma mai multor nereguli ce pun in pericol sanatatea turistilor, depistate de comisarii Protectiei Consumatorilor intr-o actiune organizata timp de doua zile, a informat marti seful Comisariatului…