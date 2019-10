Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea organizatiei locale Caracal a PSD a fost dizolvata, Biroul Permanent Județean luând hotarârea, în sedinta de sâmbata, si desemnarea lui Ion Marian Doldurea ca presedinte interimar, &"în

- Biroul Permanent Județean al PSD Olt a dizolvat conducerea organizației din Caracal și l-a desemnat pe Doldurea Ion Marian ca președinte interimar.Potrivit unui comunicat transmis, sambata, de PSD Olt, Biroul Permanent Județean arata ca dizolvarea conducerii PSD Caracal și desemnarea lui Doldurea…

- Deputatul PSD Alfred Simonis a fost ales, luni, in functia de presedinte interimar al Tineretului Social Democrat, organizatia de tineret a PSD. "Am fost ales presedinte interimar al organizatiei de tineret. Am fost propus pentru aceasta functie de colegii mei de la Tineret. A fost un…

- Comitetul Executiv Național al PSD a decis sa il numeasca pe jurnalistul clujean, Liviu Alexa, in functia de presedinte interimar al Organizatiei PSD Cluj. In plus, senatorul Ionut Vulpescu a fost desemnat in functia de presedinte interimar al Consiliului National al partidului, a anuntat liderul social-democratilor,…

- Locul lui Nasra ar urma sa fie luat de jurnalistul si omul de afaceri Liviu Alexa. „Am luat în discuția organizația Cluj, unde am numit un nou președinte interimar în locul domnului Horia Nasta, având în vedere rezultatul foarte slab obtinut atât pe municipiu,…