Comisia Europeană: Vom studia cu atenţie măsurile adoptate prin modificarea Codurilor penale "Avem cunostinta despre votul asupra Codurilor penale revizuite, care a avut loc astazi in Parlamentul roman. Vom studia cu atentie masurile adoptate, inainte de a decide pasii urmatori. Intelegem ca ele inca nu sunt promulgate sau intrate in vigoare. Doresc sa va reamintesc ca aceasta Comisie a fost foarte clara in privinta pozitiei sale asupra situatiei statului de drept in Romania. Romania trebuie sa reia urgent procesul de reforma. Daca nu se da curs ingrijorarilor noastre, Comisia va trebui sa actioneze rapid si sa foloseasca mijloacele avute la dispozitia sa", a declarat pentru Agerpres… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

