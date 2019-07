Stiri pe aceeasi tema

- Este razboi total intre Adrian Țuțuianu și Codrin Ștefanescu! Vicepreședintele Pro Romania a spus, intr-o intervenție telefonica la Realitatea Tv, despre Codrin Ștefanescu ca este un „personaj toxic” și ca nu mai are ce cauta ca „vector de imagine” in vreun partid politic. Ba mai mult, Țuțuianu a…

- Fostul secretar general al PSD, Cordin Ștefanescu, a luat foc dupa ce Adrian Țuțuianu, fostul ministru al Apararii în Guvernul Tudose, l-a acuzat ca rezolva probleme murdare ale fostului lder PSD Liviu Dragnea.

- Senatorul Pro Romania, Adrian Țuțuianu, l-a acuzat pe Codrin Ștefanescu ca era omul care ii facea treburile murdare lui Liviu Dragnea și chema la el miniștrii sau secretari de stat pentru a le da ordine, unele dintre ele presupunand incalcarea legii. In replica, Codrin Ștefanescu afirma ca Țuțuianu…

- Codrin Ștefanescu lanseaza un nou atac la adresa foștilor colegi de partid, actualmente membri Pro România. Principalul vizat este Adrian Țuțuianu, pe care Șetfanescu îl califica drept traseist și care și-a facut proprii colegi oligofreni și dobitoci.

- "S-a apucat unu’ Tutuianu de la Pro Romania sa ma injure pe mine si pe Badalau. Ca suntem rai pentru ca l-am dat afara din partid ca pe un tradator jalnic ce este. Ca nu am semnat si noi scrisoarea anti-Dragnea a carei autor cica este chiar el! Ca ne-am luptat cu statul paralel si abuzurile acestuia…

- Fostul europarlamentar, Ioan Mircea Pașcu, a fost desemnat in ședința CExN al PSD comisar european interimar din partea Romaniei in locul Corinei Crețu, fost comisar european pe Dezvoltare Regionala aleasa europarlamentar pe lista Pro Romania.Vezi și: Codrin Ștefanescu lovește in plin CEX…

- Adrian Țuțuianu, membru Pro Romania și unul dintre cei excluși din PSD ca urmare a protestului fața de Liviu Dragnea, spune ca invitația Gabrielei Firea de a reveni in partid nu va fi onorata deoarece in PSD mai sunt oameni care au votat excluderea, dand exemplul lui Marian Oprișan."Deocamdata…

- Marele castigator al alegerilor europarlamentare, PNL, va obtine zece mandate in Parlamentul European. PSD si USR-PLUS vor avea cate opt eurodeputati, in timp ce PMP, UDMR si Pro Romania, cate doi. ALDE n-a prins pragul electoral, iar anti-europenele Norica Nicolai si Renate Weber nu vor mai pleca la…