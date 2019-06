Stiri pe aceeasi tema

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 21 iunie, ora 12 – 22 iunie, ora 03 Fenomene vizate: manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuata Zone afectate: Moldova In intervalul menționat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta…

- Vremea este la extreme in Romania, de la temperaturi de pana la 40 de grade Celsius, la ploi torențiale in doar cateva ore. Administratia Nationala de Meteorologie a emis luni avertizari nowcasting Cod portocaliu de ploi torentiale, vijelii si grindina pentru mai multe județe din țara.

- Meteorologii au emis inca un cod portocaliu nowcasting, de ploi torențiale cu descarcari electrice, vijelii și grindina in mai multe localitați din județele Maramureș și Cluj, conform Mediafax.ANM anunța ploi torentiale care vor depasi 35 ... 40 l/mp, frecvente descarcari electrice, grindina…

- Meteorologii au prelungit codurile portocaliu și galben de vreme rea, pentru mai multe județe din Romania. Ploile și furtunile insoțite de descarcari electrice nu vor sa plece de pe teritoriul țarii noastre!

- O noua AVERTIZARE meteo! COD PORTOCALIU si COD GALBEN de ploi abundente, grindina si vijelii.Vezi zonele vizate ANM a emis noi avertizari meteo de cod portocaliu si cod galben de furtuni pentru aproape jumatate din tara. INFORMARE METEOROLOGICA: Interval de valabilitate: 08 iunie, ora 10.00 – 11 iunie,…

- Meteorologii au emis un COD PORTOCALIU de averse torentiale, grindina si vijelii pentru judetele Bacau, Vrancea, Galați si Vaslui de la ora 15,00 pana maine dimineata la ora 10,00. Interval de valabilitate: 31 mai, ora 15 – 01 iunie ora 10 Fenomene vizate: ploi abundente; instabilitate atmosferica,…

- Un val de aer polar, provenit din nodrul Rusiei loveste Romania. Meteorologii avertizeaza ca, in urmatoarea perioada, vor fi schimbari bruste de temperatura, si cu 15 grade in unele zone. Aerul polar a ajuns de joi in Europa și va traversa țara noastra incepand de duminica in regiunile de vest, ca apoi…