Stiri pe aceeasi tema

- O coalitie a formatiunilor arabe din Parlamentul israelian a anuntat sambata ca va boicota discursul vicepresedintelui american Mike Pence, prevazut sa aiba loc luni in fata Knesset-ului, calificandu-l drept "om periculos si mesianic", informeaza AFP. Vicepresedintele SUA a sosit sambata la Cairo…

- Vicepresedintele american Mike Pence isi incepe sambata turneul in Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor declansate de decizia liderului de la Casa Alba, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, un turneu pe care trebuia initial sa-l efectueze luna trecuta. Prima oprire…

- Vicepresedintele american Mike Pence incepe sambata cu o vizita in Egipt un turneu in Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor declansate de decizia liderului de la Casa Alba, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite DPA. In cadrul acestui turneu…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas le-a cerut miercuri arabilor sa viziteze Ierusalimul in semn de solidaritate dupa decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste acest oras drept capitala a Israelului, transmite DPA. ''Va imploram sa nu ne lasati singuri. Nu…

- Vicepresedintele american Mike Pence va efectua intre 20 si 23 ianuarie un turneu in Orientul Mijlociu, cu etape in Egipt, Iordania si Israel, tara in care va pronunta un discurs in Knesset (parlamentul israelian), a anuntat luni Casa Alba, transmit AFP si Reuters. Turneul lui Mike Pence era programat…

- Palestinienii nu vor accepta ”niciun plan” de pace propus de Statele Unite in Orientul Mijlociu, dupa acestea ce au recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat vineri, la Paris, presedintele palestinian Mahmoud Abbas, intr-o intalnire cu Emmanuel Macron care considera ca Washingtonul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a indemnat joi pe omologul sau american Donald Trump sa revina ”fara intarziere” asupra deciziei sale de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, dupa ce ONU a condamnat aceasta masura intr-o rezolutie drept ”nula si neavenita”, relateaza AFP.…

- SUA nu mai pot juca niciun rol in procesul de pace israeliano-palestinian dupa decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat miercuri, la Istanbul, presedintele palestinian Mahmoud Abbas, transmit AFP si dpa, scrie agerpres.ro. Trump…

- Fracțiunea Fatah a președintelui Autoritații Palestiniene, Mahmud Abbas, a chemat palestinienii la o demonstrație pentru exprimarea „furiei”, dupa anunțul președintelui american Donald Trump privind recunoașterea Ierusalimului drept capitala a Israelului. Demonstrația este planuita…

- Casa Alba îsi va reînnoi eforturile pentru relansarea procesului de pace israeliano-palestinian, pus în pericol de decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, au afirmat vineri înalti oficiali americani, potrivit AFP. Potrivit…

- Vicepresedintele SUA, Mike Pence, a decis amanarea vizitei oficiale in Israel, pe fondul tensiunilor izbucnite dupa hotararea presedintelui american, Donald Trump, de a recunoaste orasul Ierusalim drept capitala statului evreu, afirma surse citate de presa araba si israeliana.

- Presedintii Rusiei si Turciei au condamnat in cor decizia SUA de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului. Prin aceasta decizie, Donald Trump ”destabilizeaza Orientul Mijlociu” au denuntat cei doi sefi de stat. Declaratiile au fost facute la Ankara, unde Vladimir Putin s-a intalnit cu omologul…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan au convenit, luni, ca decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului destabilizeaza situatia in Orientul Mijlociu, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Prin decizia de a nu se întâlni cu vicepreședintele american Mike Pence în cursul vizitei pe care o va efectua la sfârșitul lui decembrie în Orientul Mijlociu, responsabilii palestinieni refuza

- Prin decizia de a nu se intalni cu vicepresedintele american Mike Pence in cursul vizitei pe care o va efectua la sfarsitul lui decembrie in Orientul Mijlociu, responsabilii palestinieni refuza "inca o data" dialogul, a afirmat duminica secretarul sau general adjunct, intr-un comunicat, relateaza…

- Ambasadoarea americana la Națiunile Unite, Nikki Haley, a afirmat duminica dupa-amiaza ca decizia președintelui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului și de a muta ambasada Statelor Unite "va ajuta procesul de pace" din Orientul Mijlociu, relateaza AFP. …

- Papa Tawadros al II-lea al Bisericii Ortodoxe Copte din Egipt a anulat intalnirea cu vicepresedintele american Mike Pence prevazuta in decembrie la Cairo, pentru a protesta fata de decizia unilaterala a Washingtonului de a declara Ierusalimul drept capitala a Israelului, a anuntat sambata biserica,…

- Ministrii de externe ai tarilor din Liga Araba i-au cerut Washingtonului, intr-o rezolutie publicata duminica dimineata dupa o reuniune la Cairo, sa anuleze decizia privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, informeaza duminica AFP si dpa, potrivit agerpres.ro. In rezolutie,…

- Coreea de Nord il numește pe Trump ”senil”, dupa ce președintele american a recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului, și a criticat decizia acestuia, scrie Times of India, citand presa nord-coreeana. Phenianul s-a alaturat majoritații statelor lumii care au condamnat decizia lui Donald Trump…

- Papa Tawadros al II-lea al Bisericii Ortodoxe Copte din Egipt a anulat intalnirea cu vicepreședintele american Mike Pence prevazuta in decembrie la Cairo, pentru a protesta fața de decizia unilaterala a Washingtonului de a declara Ierusalimul drept capitala a Israelului, a anunțat sambata biserica,…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas nu il va primi in vizita pe vicepresedintele american Mike Pence, a anuntat sambata un consilier al lui Abbas, dupa decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Nu va avea…

- Președintele palestinian Mahmoud Abbas nu il va primi in vizita pe vicepreședintele american Mike Pence, a anunțat sambata un consilier al lui Abbas, dupa decizia președintelui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP. "Nu va avea loc nicio…

- "Am vorbit de globalizare, am vorbit de interconectare, nu mai exista conflicte indepartate și conflicte apropiate. Din acest punct de vedere, orice zona care pune in pericol, orice conflict care pune in pericol stabilitatea, siguranța cetațenilor noștri reprezinta o preocupare. Ne manifestam, ca…

- Protest palestinain împotriva deciziei lui Donald Trump de a recunoaște Ierusalumul drept capitala a statului Israel, Fâșia Gaza, 7 decembrie 2017. Israelul a efectuat noi lovituri aeriene în Fâșia Gaza sâmbata, ca raspuns la tirurile cu rachete lansate…

- Palestinienii si israelienii trec la arme grele dupa ce presedintele SUA, Donald Trump, a recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului. Doi palestinieni au murit, iar peste 700 au fost raniti dupa ce au iesit la proteste, iar fortele de ordine au tras cu gloante de cauciuc.

- Un responsabil al partidului palestinian Fatah a afirmat joi ca vicepresedintele american Mike Pence "nu este bine venit in Palestina", dupa decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP.Vizita lui Mike Pence in Israel si in teritoriile…

- Un responsabil al partidului palestinian Fatah a afirmat joi ca vicepresedintele american Mike Pence "nu este bine venit in Palestina", dupa decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Un responsabil al partidului palestinian Fatah a afirmat joi ca vicepreședintele american Mike Pence "nu este bine venit in Palestina", dupa decizia președintelui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP. Vizita lui Mike Pence în…

- Proteste violente au izbucnit in Cisiordania, joi, dupa ce președintele american Donald Trump a declarat ca recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului. Palestinienii au incendiat cauciucuri și au...

- In Cisiordania si Ierusalimul de Est au avut loc ciocniri cu fortele de ordine. Cateva mii de palestinieni au demonstrat impotriva declaratiei presedintelui american Donald Trump. Hamas si Jihadul Islamic au chemat la o noua Intifada sub sloganul, citam „America, dusmanul musulmanilor”. Corespondentul…

- Presedintele american Donald Trump a declansat furia palestinienilor si un val de dezaprobare chiar si dincolo de Orientul Mijlociu, recunoscand Ierusalimul drept capitala a Israelului, o decizie care se afla in contrast cu politicile predecesorilor sai.

- Palestinienii au stins miercuri noaptea luminile de Craciun la Betleem, considerat orașul unde s-a nascut Iisus, în semn de protest fața de decizia președintelui american Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala Israelului, informeaza Reuters.

- Donald Trump, presedintele SUA, intentioneaza sa adopte o ordonanta executiva prin care va recunoaste Ierusalimul ca fiind capitala Israelului, dar, din ratiuni logistice, va amana sase luni mutarea Ambasadei americane in acest oras, afirma surse citate de cotidianul The New York Times. Donald Trump…

- Facțiunile seculare și islamiste palestiniene au chemat miercuri la greva generala și la intruniri la orele pranzului pentru a protesta fața de decizia președintelui american Donald Trump de a recunoaște unilateral Ierusalimul drept capitala a Israelului, potrivit unei declarații comune, citata de…

- Palestinienii au stins miercuri noaptea luminile de Craciun la Betleem, considerat orașul unde s-a nascut Iisus, in semn de protest fața de decizia președintelui american Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala Israelului, informeaza Reuters. Un pom de Craciun împodobit…

- Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri ca SUA recunosc orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, anunț care marcheaza o schimbare majora a politicii Washingtonului in Orientul Mijlociu, relateaza agențiile internaționale de presa. 'Am hotarit ca este timpul sa recunoaștem oficial…

- Decizia președintelui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala Israelului "reprezinta o adecvare la realitate a prezenței americane", deoarece parlamentul, Curtea Suprema, președinția și serviciile premierului israelian sunt amplasate in acest oraș, a apreciat șeful diplomației americane…

- Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri ca SUA recunosc orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, anunț care marcheaza o schimbare majora a politicii Washingtonului in Orientul Mijlociu și risca sa radicalizeze poziția palestinienilor și puterilor arabe. ”Am hotarat ca este timpul…

- Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri ca SUA recunosc orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, anunț care marcheaza o schimbare majora a politicii Washingtonului in Orientul Mijlociu, relateaza agențiile internaționale de presa.”Am hotarat ca este timpul sa recunoaștem oficial…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca SUA recunosc orasul Ierusalim drept capitala a statului Israel, anunt care marcheaza o schimbare majora a politicii Washingtonului în Orientul Mijlociu, relateaza agentiile internationale de presa. ''Am hotarât ca…

- Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri ca SUA recunosc orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, relateaza agențiile internaționale de presa. ‘Ierusalimul este centrul guvernului israelian modern, sediul legislativului israelian și al Curții Supreme”, a spus președintele american.…

- Donald Trump a anunțat ca SUA recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, cerand ca Departamentul de Stat al SUA sa inceapa pregatirile pentru a muta ambasada SUA de la Tel Aviv. Președintele SUA, Donald Trump a anunțat ca SUA recunosc Ierusalimul drept capitala a statului Israel. El a cerut Departamentului…

- Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri ca SUA recunosc orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, relateaza agențiile internaționale de presa. ''Ierusalimul este centrul guvernului israelian modern, sediul legislativului israelian și al Curții Supreme'',…

- Președintele SUA, Donald Trump, se pregatește sa recunoasca Ierusalimul drept capitala a Israelului, în ciuda tuturor avertismentelor venite din partea lumii musulmane și a aliaților europeni.

- ”Vom mentine angajamentul nostru pe teren atat timp cat este necesar, pentru a ne sustine partenerii si a impiedica reintoarcerea gruparilor teroriste in aceasta tara. Sprijinul SUA nu se va incheia pana cand Stat Islamic nu va fi complet infrant”, a afirmat purtatorul de cuvant al Pentagonului.…

- Oficiali israelieni au respins amenintarea presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan de a rupe relatiile diplomatice cu Israelul in cazul in care liderul american Donald Trump va decide sa recunoasca oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului si sa mute acolo ambasada SUA, informeaza marti dpa.'Ierusalimul…

- O decizie a presedintelui american Donald Trump de a muta ambasada Statelor Unite de la Tel Aviv la Ierusalim ar genera violente si ar amplifica fanatismul, a declarat Ahmed Abul Gheit, secretarul general al Ligii Arabe, organizatia regionala a tarilor arabe, informeaza site-ul postului

- Presedintele american, Donald Trump, nu a luat inca o decizie daca sa recunoasca oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului, declaratie despre care unii se asteapta sa fie facuta miercuri, a declarat duminica Jared Kushner, ginerele si consilierul liderului de la Casa Alba, informeaza Reuters."Examineaza…

- Președintele american Donald Trump nu a luat inca o decizie daca sa recunoasca oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului, declarație despre care unii se așteapta sa fie facuta miercuri, a declarat duminica Jared Kushner, ginerele și consilierul liderului de la Casa Alba, informeaza Reuters.…

- Donald Trump ”se gandeste serios” sa transfere Ambasada Statelor Unite in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, a declarat vicepresedintele Mike Pence, dupa ce presedintele american anunta in octombrie ca lasa de o parte aceasta promisiune electorala, relateaza AFP.Vicepresedintele, care urmeaza…