- Liderii G7 reuniti duminica prin videoconferinta „au condamnat unanim atacul fara precedent al Iranului asupra Israelului”, a declarat presedintele Consiliului European, Charles Michel, dupa discutii, subliniind ca „toate partile trebuie sa dea dovada de retinere”, relateaza AFP. „Impreuna cu liderii…

- Luminita Odobescu, 54 de ani, ministrul roman de externe, afirma, intr-o postare pe X in limba engleza, fostul Twitter, ca autoritatile romane monitorizeaza situatia din Orientul Mijlociu si se afla in legatura cu ambasadele tarii noastre in regiune.„Suntem profund ingrijorati privind situatia de securitate…

- Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) "condamna escaladarea Iranului" care a intreprins sambata un atac fara precedent impotriva Israelului si "indeamna la retinere", pentru ca actualul "conflict din Orientul Mijlociu sa nu devina incontrolabil", a declarat duminica o purtatoare de cuvant…

- Ministrul de Externe, Luminita Odobescu, afirma ca autoritatile romane monitorizeaza situatia din Orientul Mijlociu si se afla in legatura cu ambasadele tarii noastre in regiune. „Suntem profund ingrijorati de situatia de securitate din Orientul Mijlociu”, a adaugat ministrul.

- Ministrul de Externe al Iranului a cerut luni "comunitatii internationale" sa ofere "un raspuns serios" la atacul Israelului asupra Damascului care a ucis 11 persoane, inclusiv sapte membri ai Gardienilor Revolutiei, transmite AFP. In cadrul unei convorbiri cu omologul sau sirian Faisal Mekdad, seful…

- Ministrul de externe egiptean, Sameh Shoukry a negat luni informatiile despre o ruptura a acordurilor de pace intre Israel si Egipt in cazul unei operatiuni militare israeliene de anvergura in orasul Rafah din sudul Fasiei Gaza, relateaza agentia EFE.Aceeasi agentie de presa a scris anterior, citand…

- Ministrul iranian de Externe, Hossein Amirabdollahian, a transmis miercuri ca atacurile impotriva Israelului și a intereselor acestuia din partea „Axei Rezistenței” se vor opri daca razboiul din Gaza inceteaza, avertizand ca conflictul ar putea accentua tensiunile in Orientul Mijlociu, conform Reuters,…