Cluj: Patru răniţi într-un accident rutier Trei barbati si o femeie au fost raniti, iar trei dintre ei au fost transportati la spital, in urma unui accident rutier petrecut, marti, pe E60, intre localitatile clujene Paniceni si Izvorul Crisului. "O autospeciala cu modul de descarcerare, doua echipaje SMURD si unul SAJ au fost alertate sa intervina ca urmare a unui accident rutier care a avut loc pe drumul E60, intre localitatile Paniceni si Izvorul Crisului, in jurul orei 13,40. Pompierii, sositi la locul evenimentului, au gasit o autoutilitara rasturnata pe laterala, in afara partii carosabile si un alt autoturism avariat. Un… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accidnet rutier s a produs duminica, pe DN 22, judetul Constanta. Un copil si o femeie au fost raniti in urma coliziunii.Potrivit IPJ Constanta, la ora 11:38, un barbat, de 41 de ani, a condus un autoturism pe DN 22, dinspre municipiul Tulcea catre orasul Ovidiu si, ajungand la intersectia cu DJ…

- Pe Șoseaua Sibiului, in orașul Mediaș a avut loc un accident in care au fost implicate trei autovehicule. Un echipaj SMURD a intervenit de urgenta, acordand ingrijiri medicale unui copil de 12 ani cu...

- O femeie de 55 ani si doua minore, ambele de opt ani, au ajuns, miercuri, la spital, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat pe DN 24D intre localitatile Galati si Cuca, a anuntat purtatorul de...

- Doi cetateni israelieni, o femeie si un copil, au ajuns la spital luni dupa-amiaza, dupa ce autoturismul cu care se deplasau pe raza judetului Brasov a intrat in coliziune cu o alta masina, pe...

- Accidentul a avut sambata dupa-amiaza, in localitatea Sabareni din judetul Giurgiu. In urma incidentului, in urma acestuia patru adulti si doi minori, o fata de patru ani si un baiat de cinci ani, au suferit multiple traumatisme. Un baiat in varsta de cinci ani, cu traumatisme la nivelul membrelor inferioare,…

- Un baiat in varsta de cinci ani, cu traumatisme la nivelul membrelor inferioare, a fost preluat cu un elicopter SMURD, iar o fetita de patru ani a fost preluata de o ambulanta si transportata impreuna cu mama ei la spital, dupa ce masina in care se aflau ca pasageri a fost implicata intr un accident…