- O cladire aflata inca in stadiul de construcție și situata intr-una dintre zonele cele mai cautate din București este prima din Romania care primește certificarea LEED v4 Core & Shell la nivel Platinum, cel mai inalt nivel de apreciere și evaluare tehnica a unei construcții.

- Turismul este un adevarat motor al dezvoltarii economice, iar principalul obiectiv al Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene este de a mentine Europa in topul destinatiilor turistice la nivel mondial, a declarat, miercuri, ministrul Turismului, Bogdan Trif, in cadrul Comisiei de Transport…

- Revenit in Romania dupa cantonamentul din Abu Dhabi cu New York City, mijlocașul Alex Mitrița, 24 de ani, și-a rezolvat problemele cu viza. In timp ce New York City FC era in cantonament in Orlando, SUA, Mitrița a ramas in București pentru ca nu avea viza pentru a intrat in Statele Unite, dupa cum anunța…

- Inca trei decese cauzate de virusul gripal de tip A, subtip H1, au fost inregistrate ieri in Romania. Este vorba despre trei femei, de 43 de ani, de 51 de ani și de 72 de ani, din Prahova, Gorj și București. In județul Prahova, acesta este al patrulea deces cauzat de gripa. La nivel național, 23 de…

- Isabelle Gullden (29 de ani) a plecat anul trecut de la CSM București, dupa 3 ani plini de succese in Romania, unde a caștigat Liga Campionilor, 3 titluri și 3 Supercupe. Internaționala din Suedia evolueaza acum la Brest Bretagne și a ținut sa faca un anunț pe rețelele de socializare. ...

- Cristina Neagu, 30 de ani, a suferit o ruptura de ligamente la genunchiul drept in finalul meciului Romania - Ungaria 29-31 (Detalii AICI). Dupa accidentarea Cristinei, selecționerul Ambros Martin a decis s-o cheme la lot pe Bianca Bazaliu, 21 de ani, de la CSM București. ...

- Trupa americana thrash metal Slayer va concerta pe 10 iulie la Arenele Romane din Bucuresti in cadrul evenimentului Metalhead Meeting 2019, scrie news.ro.Acesta va fi, potrivit organizatorilor, ultimul concert pe care formatia il va sustine in Romania. Grupul american se va afla la Bucuresti…