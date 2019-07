Cioloș, despre candidatura lui Barna la prezidențiale: Asta a fost decizia ”Domnul Dan Barna din pareta USR a fost desemnat candidat pentru președinția Romaniei, iar din discuțiile pe care le-am avut am ajuns la concluzia ca e important sa vorbim nu doar de alegerile prezidențiale, ci și de cum vrem sa guvernam Romania, pentru ca obiectivul alianței este sa formam o majoritate in 2020”, a declarat Dacian Cioloș, la Digi24, potrivit Mediafax. ”Asta a fost decizia pe care am luat-o in alianța, analizand și profilul și competențele candidaților pe care ii aveam la indemana. Eu am avut aceasta experiența de guvernare”, a adaugat Dacian Cioloș. Cele doua… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Cioloș a declarat, vineri seara, ca Alianța USR-PLUS a stabilit ca Dan Barna sa fie candidatul la alegerile prezidențiale, iar el sa fie desemnat premier, dupa ce Alianța 2020 USR-PLUS va ajunge la guvernare.„Daca rezultatul acesta va fi avizat de conducerile celor doua partide. Domnul…

- „Cu PNL este o relație fireasca, este un alt partid de opoziție. Au un candidat. Romanii vor putea sa aleaga foarte simplu intre candidatul PNL, domnul Klaus Iohannis, sau candidatul Alianței USR-PLUS, vom vedea care va fi acesta. Cred ca acesta este obiectivul cel mai interesant pentru Romania,…

- Liderul PLUS Dacian Cioloș a anunțat sambata, in cadrul unei conferințe de presa, alegeri in interiorul formațiunii pentru desemnarea candidatului la prezidențiale și locale. Dupa finalizarea procedurii, se va negocia din nou cu USR.„Am hotarat sa desemnam acești candidați prin democrație…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, despre o posibila competitie, la alegerile prezidentiale, cu un candidat al Aliantei USR-PLUS, ca fiecare are dreptul sa isi faca campanie si ca el, personal, isi va face propria campanie, pentru un nou mandat in fruntea tarii. Seful statului a fost intrebat…

- ''Unul dintre noi o sa candideze cu siguranța. Vom face echipa oricum, in orice forma. Am avut peste 22% la ultimele alegeri, suntem una din cele trei forțe politice principale ale țarii. Vedeți sa nu avem vreun candidat in condițiile in care suntem una dintre principalele forțe politice din țara?…

- Președintele USR Dan Barna a declarat, în emisiunea "Marius Tuca Show", ca nu poate confirma daca va fi prezidențiabilul USR PLUS, dar în mod sigur va exista un candidat propriu, scrie agenția Mediafax.Întrebat daca va fi candidat la prezidențiale, Dan Barna a spus:…

- Primarul orasului Voluntari, Florentin Pandele, si a anuntat joi, la Romania TV, intentia de a candida la presedintie. Sotul Gabrielei Firea a facut anuntul la emisiunea "Punctul culminantldquo;, a lui Victor Ciutacu. Primarul orasului Voluntari a precizat ca va candida ca independent. Interesant este…

- Laura Codruța Kovesi a ales sa faca prima declarație, dupa alegerile europarlamentare, despre vehiculata sa candidatura la alegerile prezidențiale! Dan Barna, președintele USR, spunea, luni, la Romania TV, ca partidul sau și PLUS ar putea alege intre Kovesi și Dacian Cioloș candidatul la prezidențiale.…