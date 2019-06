Stiri pe aceeasi tema

- O centrala nucleara plutitoare, numita Akademik Lomonosov, va fi remorcata luna viitoare, din Murmansk, nord-vestul Rusiei, prin Marea Arctica pana in Orientul Indepartat rusesc, dupa aproape doua decenii de la inceperea construcției, scrie CNN. Aceasta este cea mai nouă ambiție a Moscovei,…

- Animalul a fost reperat initial duminica seara in zona industriala Talnakh, situata la nord-est de Norilsk, cautand de mancare in pubele. Imaginile cu animalul vizibil epuizat au facut ocolul retelelor de socializare din Rusia. Este vorba despre o femela de circa un an, care cantareste…

- Presedintele Vladimir Putin a declarat ca relatiile dintre Moscova si Washington se inrautatesc in continuare, notand intr-un interviu difuzat joi ca actuala administratie americana a impus zeci de sanctiuni Rusiei, relateaza Reuters. Putin a facut aceasta declaratie inainte de summit-ul…

- Presedintele american Donald Trump a spus ca are in vedere impunerea de sanctiuni care ar viza gazoductul ruso-german Nord Stream 2 din Rusia spre Europa, avertizand ca Germania ar putea deveni un "ostatic" al Moscovei, relateaza miercuri dpa. "Analizam aceasta problema", a spus Trump la Casa Alba…

- Desfasurarea rachetelor THAAD in Romania si cresterea activitatii navale in Marea Neagra arata ca NATO intentioneaza sa isi continue militarizarea acestui spatiu strategic, in „detrimentul” securitatii Rusiei, informeaza o analiza Global Research. Zona a devenit un punct volatil și inflamabil global,…

- "Noi am stiut de la bun inceput ca ancheta lui Mueller nu va gasi nimic si nimeni nu stie asta mai bine decat noi", a declarat presedintele rus Vladimir Putin cu ocazia unui forum desfasurat la Sankt Petersburg. "Pentru noi era clar ca ancheta se va termina, practic, fara rezultate negative ", a…