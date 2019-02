Ce să mâncăm la serviciu ca să fie sănătos Iți poți pregati intotdeauna „pachețelul de acasa" cu ajutorul unor rețete de mancare ușor de realizat, dar și extrem de sanatoase pentru organismul tau. Sandwich Sandwich Sandwich-urile sunt de mare folos atunci cand nu dorim sa petrecem prea mult timp gatind sau mancand. Este important ca in realizarea sandwich-ului sa se utilizeze paine neagra. Exista diverse combinații pentru a beneficia de un sandwich delicios și, totodata, sanatos la locul de munca: - Sandwich cu piept de pui la gratar, ardei, salata verde și ceapa; - Sandwich cu file de somon afumat, pasta de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Stiri pe aceeasi tema

