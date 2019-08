Stiri pe aceeasi tema

- Centrul american pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) investigheaza tigarile electronice ca posibila cauza pentru o serie de îmbolnaviri pulmonare în rândul adolescentilor si adultilor tineri din 14 state americane, informeaza luni

- Autoritatile sanitare federale investigheaza aproape 100 de cazuri de afectare pulmonara legate de vapare si tigari electronice, in 14 state americane, majoritatea celor imbolnaviti fiind adolescenti si tineri adulti. O mare parte dintre acestia au fost spitalizati. unii aflandu-se la terapie intensiva…

- Un batran sud-coreean a murit vineri dupa ce s-a autoincendiat in fata Ambasadei Japoniei din Seul, dupa o disputa diplomatica intre cele doua state privind compensatiile pentru victimele supuse la munca fortata in timpul razboiului. Conflictul ar fi izbucnit din cauza restrictiei privind…

- Un cutremur de magnitudinea 5,8 a fost resimtit sambata pe Insula Mindanao, in Filipine, potrivit Institutului american de geofizica USGS, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Citește și: Venezuela: Maduro neaga ca unul din ministrii sai ar avea legaturi cu Hezbollah Nici victime si…

- Actorul american Rip Torn, câstigator al premiului Emmy pentru rolul Artie, un producator TV incisiv pe care l-a interpretat în serialul de comedie HBO "The Larry Sanders Show", a murit marti la vârsta de 88 de ani, relateaza Reuters si dpa. Rip Torn, care a aparut…

- Enel studiaza posibila vanzare a activelor sale din Romania Foto: Arhiva. Enel, cea mai mare companie de utilitãți din Europa, studiazã posibila vânzare a activelor sale din România, transmite Reuters, care citeaza presa italiana. Procesul înca nu a început,…

- Riccardo Polosa a recunoscut ca mai sanatos este sa nu fumezi, insa țigarile electronice ii ajuta cel mai bine pe fumatori sa se lase de acest obicei și sa-și pastreze o sanatate echilibrata. Polosa a participat, joi, 20 iunie 2019, la evenimentului organizat la Hotel Marriott din București, eveniment…

- Decizia luata de oficialii din New York a venit la doar cateva zile dupa ce Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) a anuntat ca Statele Unite au inregistrat 971 de cazuri de rujeola in primele cinci luni din acest an, cel mai mare numar de cazuri din ultimii 25 de ani. Situatia este cu…