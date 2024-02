Peste 109.000 de decese în SUA în 2022 din cauza supradozelor de droguri Numarul deceselor provocate de supradoze de droguri a depasit 109.000 in 2022 in SUA, iar aproape 70% dintre acestea implica consumul de opioide sintetice altele decat metadona, in principal fentanil produs ilegal si droguri analoage fentanilului, conform informatiilor publicate de Centrul american pentru Controlul si Preventia Bolilor (CDC), transmite vineri Xinhua. Din perioada ianuarie - iunie 2020 si pana in iulie - decembrie 2022, procentajul deceselor de supradoza in urma consumului de droguri prin fumat in SUA a crescut cu 73,7%, conform CDC. Cresteri importante au fost remarcate in… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

