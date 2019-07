Cazul Caracal. Klaus Iohannis: Rapoartele reflectă deficiențe grave ”Am cerut instituțiilor responsabile sa prezinte in CSAT o ancheta completa privind cazul de la Caracal. Datele prezentate in rapoarte reflecta o serie de deficiențe grave, printre care amintesc: intarzieri nejustificate in declanșarea investigațiilor. Deși, dispariția a fost raportata in data de 24.07, ora 20:30, investigațiile au debutat in data de 25.07 ora 08:30. Nerespectarea procedurilor interne privind raportarea și monitorizarea evenimentelor și a aspectelor de interes operativ. Nerespectarea metodologiei de lucru privind declanșarea și funcționarea mecanismului național: Alerta Rapire… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

