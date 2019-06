Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii Judecatoriei si ai Tribunalului Vaslui s-au contrazis, luand decizii total diferite in cazul unui tanar acuzat de viol care a solicitat sa i se permita sa paraseasca arestul la domiciliu timp de cate zece ore aproape in fiecare zi.

- Un tanar din Vaslui, cunoscut personaj al lumii interlope, judecat pentru viol, a primit permisiunea judecatorilor sa paraseasca zilnic arestul la domiciliu, timp de 9 ore, pentru a merge la noul loc de munca: cel de paznic la un lac de acumulare.

- Un tanar de 30 de ani, din Vaslui, apropiat al lumii interlope, judecat in stare de arest la domiciliu pentru viol si lipsire de libertate, a reusit sa convinga judecatorii sa-i ofere patru „permisii“ din februarie pana in prezent. Recent, a formulat o a cincea cerere prin care solicita permisiunea…

- "Avand in vedere informatiile vehiculate in spatiul public, cu privire la accidentarea unei persoane private de libertate in timpul desfasurarii unor activitati lucrative, confirmam incidentul, persoana in cauza aflandu-se in custodia Penitenciarului Gaesti. Mentionam ca aceasta presta munca necalificata…

- Adolescenta de 15 ani din Vaslui, internata cu meningita la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, a murit, marti dupa-amiaza. Ea se afla in coma, in stare extrem de grava.“A murit in cursul dupa-amiezii. Toate organele ii erau afectate. De mult nu am mai avut in spitalul nostru o forma atat…

- ■ inculpatul a fost privat de libertate dupa ce a fost prins cu stupefiante la vinzare ■ alti doi acuzati sint judecati in libertate ■ au avut loc mai multe perchezitii si a fost gasit jumatate de kilogram de canabis, dar si hasis ■Un nemtean privat de libertate de pe 22 februarie 2019 intr-un dosar…

- ANGAJARI… Peste patru sute de locuri de munca au fost puse la dispozitia persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca vineri, 12 aprilie, la Bursa generala a locurilor de munca. Printre meseriile cele mai solicitate se numara – pentru persoanele cu studii superioare: inginer constructor, inginer…