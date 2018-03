Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (1 WTA) joaca sambata dimineata un meci de o importanta uriasa, cu Naomi Osaka (Japonia, 44 WTA), in semifinalele de la Indian Wells (ora 05:30). Halep se desprinde la 1.120 de puncte de Wozniacki daca se califica in finala de la Indian Wells Calificarea intr-o finala…

- Cand nu se afla pe scena sau in studio, Maria acorda o atenție sporita stilului de viața. Solista Maria Radu este una dintre cele mai sportive artiste din Romania. De mai bine de 10 ani este vegetariana, practica regulat sport, precum tenis, jogging, aerobic, iar mai nou experimenteaza STRONG by Zumba®,…

- LIVE TEXT Simona Halep – Naomi Osaka, in semifinale la Indian Wells (vineri, ora 21.00). Romanca o conduce cu 3-0 pe nipona. Dupa succesul istovitor din ”sferturi”, cu croata Petra Martic, Simona Halep va fi testata de o reprezentanta a noului val din tenisul mondial. SIMONA HALEP – Naomi Osaka 0-0…

- Participarea la concursurile de fitness poate fi o pasiune destul de costisitoare. Pentru o pregatire adecvata, prețurile pornesc de la 4.000 de dolari și pot depași cu ușurința 10.500$ annual, in funcție de popularitatea antrenorului (competition coach) și perioada pe care o lucrezi cu acesta. „Costurile…

- Sorana Cirstea (33 WTA) isi face incalzirea pentru Indian Wells la Tie Break Tens, intr-o intrecere-fulger pe terenul de tenis care pune la bataie un sfert de milion de dolari. Romanca va juca primul meci impotriva chinezoaicei Shuai Zhang (35 WTA), a doua jucatoare din China in clasamentul WTA.

- Vorbim despre Jenny Paulson. O doamna mai putin cunoscuta in lumea mondena, care este casatorita cu un miliardar american. Donald Trump are legaturi de prietenie cu familia Paulson, iar romanca noastra, Jenny Paulson, este cea care l-a convins pe actualul presedinte al Americii sa candideze si chiar…

- Simona Halepva participa la turneul de la Indian Wells (7-18 martie), cu toate ca accidentarea de la picior este destul de complicata. Romanca ar rata un bonus de 450.000 de dolari daca va spune pas turneului de categorie Premier Mandatory. CULISELE negocierilor dintre Simona Halep si NIKE.…

- A cumparat-o in 2006 cu doar 7, 2 milioane de dolari, iar acum vrea sa faca un profit de 3 milioane de dolari. Charlie Sheen și-a listat vila din Beverly Hills pe site-urile de specialitate, cerand aproape 10 milioane de dolari. Vila e, ce-i drept, superba! Proprietatea, construita in 1992, imbina…

- Criminalitatea cibernetica costa economiile din intreaga lume aproximativ 600 de miliarde de dolari pe an, sau 0,8% din PIB-ul mondial, in crestere fata de aproximativ 445 de miliarde de dolari in anul 2014, arata un studiu publicat miercuri de firma McAfee, specializata in protectia impotriva atacurilor…

- Parada militara ceruta de presedintele american Donald Trump ar putea costa pana la 30 de milioane de dolari, a indicat Mick Mulvaney, directorul de buget al Casei Albe, in cadrul unei audieri in Congresul SUA, transmite joi dpa.Conform unei estimari preliminare, parada ar costa intre 10 si…

- Perechea romano-franceza Mihaela Buzarnescu/Alize Cornet a fost intrecuta de cuplul sloveno-spaniol Andreja Klepac/Maria Jose Martinez Sanchez, cu 6-2, 6-7 (4), 12-10, joi, in optimile de finala probei de dublu din cadrul turneului de tenis de la Doha (WTA), dotat cu premii totale de 3.173.000 dolari. …

- Simona Halep are parte de cel mai bun inceput de an, din cariera, din punct de vedere financiar, incomparabil cu ceea ce s-a petrecut in cei precedenti in acelasi interval.In aceasta perioada, premiile castigate din tenis au fost consistente, titlurile de la Shenzhen (simplu si dublu) si finala…

- Simona Halep a sarit peste meciurile Romaniei la Fed Cup din dorinta de a se reface dupa Australian Open. Romanca a plecat luni spre Orientul Mijlociu, fara a avea certitudinea ca poate evolua in Qatar Total Open 2018.

- Reconstruirea Irakului dupa mai multi ani de razboi si turbulente economice va costa aproximativ 88,2 miliarde de dolari, a anuntat luni Ministerul irakian al Dezvoltarii, relateaza site-ul agentiei Reuters. In cadrul unei conferinte internationale in Kuweit, Qusay Abdulfattah, director in cadrul Ministerului…

- Simona Halep a ajuns la un acord cu Nike, iar Tennis World USA scrie ca romanca va incasa peste doua milioane de dolari pe an, cu 800.000 de dolari mai mult decat primea de la Adidas. Simona Halep și Adidas au incheiat contractul la finalul anului 2017, dupa ce firma de echipament sportiv…

- Unul dintre cei mai apreciati cantareti de manele de la noi din tara a devenit superstar peste Ocean. Mihaita Piticu’ a dat un recital de exceptie pentru care a fost, pur si simplu, ingropat in dolari. Imaginile ce au ajuns in posesia reporterilor Spynews.ro sunt dovada clara a opulentei de care au…

- Aproape de Miami Beach, una dintre cele mai cunoscute plaje ale Americii, se gaseste a cladire de trei etaje si care ocupa 43.000 de metri patrati. De ce este aceasta iesita din comun? Pentru ca e destinata celor extrem de bogati, scrie businessmagazin.ro.

- Black Sea Oil & Gas, companie care deruleaza operatiuni de explorare a resurselor din Marea Neagra si care-i are in spate pe americanii de la Carlyle, cea mai mare firma de private equity din lume, cu un portofoliu de active de aproape 200 mld. dolari, spune ca pentru a scoate gazul din perimetrele…

- Kopi Luwak și-a caștigat renumele de cea mai scumpa cafea din lume, in condițiile in care o ceașca costa intre 35 și 100 de dolari, iar o punga de cafea le scoate din buzunare doritorilor chiar și 1.000 de dolari.

- Din pacate veștile despre soarta marii artiste Gigi Marga, cantareața care a incantat multe generații de romani, nu sunt tocmai bune. La aproape 89 de ani solista a fost gasita mai mult moarta decat vie, in condiții inumane, aproape imobilizata in apartamentul in care locuia cu chirie in Woodside, New…

- Dupa vacanța de iarna, președintele Klaus Iohannis a plecat iar in concediu! Seful statului a fost dat de gol. Absent din viata publica de cateva zile, Iohannis s-ar afla in vacanta, in statiunea iberica Tenerife. Anuntul a fost facut pe facebook de o romanca stabilita in Spania. «Dragi prieteni,…

- Nissan Motor intentioneaza sa cheltuiasca 600 de miliarde de yuani (9,5 miliarde de dolari) in urmatorii cinci ani in China pentru a deveni cel mai mare producator de vehicule electrice din statul...

- Simona Halep (26 de ani, locul 2 WTA) a disputat luna trecuta finala probei de simplu feminin la Australian Open. Romanca a fost invinsa de Caroline Wozniacki, care a și detronat-o din poziția de lider mondial . Pentru parcursul de la primul turneu de Mare Șlem al anului, reprezentanta noastra a fost…

- Scaderea reflecta temerile investitorilor legate de viitorul criptomonedelor, sapreciaza Bloomberg. La Londra bitcoin a scazut cu 8 procente, la 8.378 de dolari, cel mai redus nivel din 24 noiembrie. Criptomonedele ripple, ether si litecoin au scazut cu 11%. La 18 decembrie 2017…

- Bitcoin a scazut vineri sub pragul de 8.500 de dolari, o cadere drastica de la maximele apropiate de 20.000 de dolari atinse la inceputul lunii decembrie 2017. Scaderea reflecta temerile investitorilor legate de viitorul criptomonedelor, apreciaza Bloomberg. La Londra bitcoin a scazut…

- Irina-Camelia Begu, locul 37 WTA, a fost eliminata, joi, de sportiva ceha Petra Kvitova, numarul 29 mondial, in optimile de finala ale turneului de la Sankt Petersburg. Kvitova s-a impus cu scorul de 6-3, 1-6, 6-1, intr-o ora si 35 de minute.Participarea in optimi la Sankt Petersburg este…

- Amazon a devenit, dintr-un magazin online de carti, cea mai mare afacere online a lumii, atat ca valoare bursiera cat si ca venituri –transformandu-se intr-un furnizor de infrastructura cloud si un producator de electronice. Recent a inceput sa se extinda dincolo de domeniul digital, iar preluarea…

- Cirstea a fost invinsa, cu scorul de 7-5, 6-2, intr-o ora si 29 de minute de joc, de slovaca Dominika Cibulkova, locul 26 WTA. Romanca a condus cu 4-0 in debutul meciului, dar de atunci a mai castigat doar trei game-uri, iar adversara sa si-a adjudecat 13. A fost a cincea victorie a slovacei, la […]

- Au trecut douazeci de ani de la lansarea filmului Titanic care continua sa fie vizionat cu placere de catre romantici. Succesul acesta l-au vazut si reprezentantii companiei J. Peterman Company, care au vazut o oportunitate sa vanda copii dupa recuzita din acest film, inclusiv bijuteria cu numele Heart…

- Compania Samsung va prezenta oficial noule flagshipuri Galaxy S9 și S9 în data de 25 februarie, ia precomenzile vor începe din 2 martie.De asemenea, coreenii au anuntat deja cat va costa Galaxy S9 si S9+ in Coreea de Sud. Astfel, pretul pentru noul flagship va porni de…

- Simona Halep ocupa locul 11, cu premii in valoare totala de 22.429.763 de dolari. Romanca a facut un salt de cinci pozitii si le-a intrecut pe Justine Henin, Martina Navratilova, Steffi Graf, Lindsay Davenport si Angelique Kerber. Simona Halep, amendata cu 12.000 de euro de catre Australian…

- Dubla lovitura pentru Halep, in urma calificarii in finala Australian Open! Liderul WTA, a trecut in semifinale de Angelique Kerber, 6-3, 4-6, 9-7, și s-a calificat in finala de sambata cu daneza Caroline Wozniacki.Pentru calificarea in finala de simplu, Halep s-a ales cu un cec de 2 milioane…

- Armata israeliana construieste un zid subteran in jurul Fasiei Gaza in incercarea de a stopa gruparile militante sa sape tuneluri dinspre enclava palestiniana catre Israel, transmite joi DPA. Oficialii israelieni spera ca zidul respectiv, cu o lungime de 65 de kilometri, sa puna capat…

- Producatorul elvetian de ceasuri Tag Heuer a lansat smartwatch-ul Modular 45 Connected Full Diamonds. Acesta costa... 197.000 de dolari. Ceasul este o versiune o mult mai scumpa a modelului Connected Modular 41, care costa 1.200 de dolari. Dispozitivul ruleaza Android Wear 2.0, are 512 MB memorie RAM…

- La peste doi ani de la scandalul Dieselgate, in care a fost acuzat ca a manipulat testele de emisii si de consum pentru modelele diesel vandute peste Ocean, cu pierderi inregistrate de cateva zeci de miliarde de dolari, Volkswagen și-a recapatat optimismul, scrie automarket.ro.

- In tutungeriile epocii ceaușite, țigarile Carpați fara filtru erau cele care faceau legea. Tigarile, care acum nu se mai gasesc, au ajuns sa coste o avere. Pe vremuri, in era comunismului, țigarile Carpați fara filtru erau cele mai cautate prin tutungeriile acelor vremuri. Un pachet de Carpați, cu care…

- Testul cognitiv de reflecție a aparut in 2005, fiind propus de psihologul Shane Frederick. La scurt timp a devenit cunoscut drept cel mai scurt test de inteligența. Inițial a fost dezvolvat pentru a urmari capacitatea unei persoane de a ignora un raspuns instinctiv și a reflecta mai mult pentru a gasi…

- Jucatoarea româna Mihaela Buzarnescu s-a calificat spectaculos în optimile de finala ale turneului WTA de la Hobart (Australia), dotat cu premii totale de 225.750 dolari, în timp ce Monica Niculescu a reusit sa acceada pe tabloul principal de simplu. Buzarnescu (29 ani, 59 WTA) a învins-o…

- SIMONA HALEP KATERINA SINIAKOVA FINALA SHENZHEN. Invingatoarea turneului va primi 280 de puncte WTA și un premiu in valoare de 163.000 de dolari, in timp ce finalista ca lua 180 de puncte WTA și 81.251 de dolari. DIGI SPORT transmite, sambata, de la ora 8:00, SIMONA HALEP KATERINA SINIAKOVA LIVE…

- Medicament pentru ochi, care costa de 850.000 de dolari. Atat costa Luxturna, un medicament pentru tratarea unui afectiuni la ochi. Pretul cerut este pentru ambii ochi, dar exista si posibilitatea administrarii la un singur ochi, pentru jumatate din suma. Suma este insa mai mica decat se așteptau investitorii,…

- Cea mai scumpa ceașca de cafea se vinde în New York cu 18 dolari. Licoarea aromata este facuta din boabe arabica, importate din Panama. Extrem de costisitoare sunt însa și cele doua aparate în care se rasnesc boabele prajite, apoi și se fierb: mașînariile costa…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a ratat calificarea in sferturile de finala ale turneului WTA de la Shenzhen, dotat cu premii de 626.750 dolari, dupa ce a fost invinsa de cehoaica Kristyna Pliskova cu 6-4, 7-6 (3).Ana Bogdan, 25 ani, 105 WTA, a intrat in posesia unui cec de 7.238…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a inceput cu o victorie sezonul 2018, 6-1, 6-2 cu chinezoaica Fangzhou Liu, duminica, in runda inaugurala a turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari. Begu (27 ani, 43 WTA) a incheiat conturile dupa doar o ora si…

- La un deceniu dupa criza financiara, bancile europene ar putea inregistra costuri de peste 100 de miliarde de dolari, provocate de litigiile legate de politicile incorecte derulate inainte de criza financiara declansata in 2008, relateaza Bloomberg.

- Rich si Vicki Fulop sunt cofondatorii Brooklinen, un start-up care are ca activitate vânzarea de asternuturi si alte obiecte de casa precum lumânari sau paturi. Toate produsele costa sub 200 de dolari si se vând exlusiv online. În luna martie ei au anuntat atragerea…