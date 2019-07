Stiri pe aceeasi tema

- In Baia Mare au inceput astazi intrecerile Cupei Asociației Sportive a Pompierilor din Romania la șah, finala pe IGSU. Startul turneului a fost dat de col. Baltaru Pavel, (i) inspector șef al ISU Maramureș. La cele opt mese de joc se infrunta 16 reprezentanți ai pompierilor din intreaga țara, care…

- In aceste momente, o buna parte din județul Maramureș se afla sub incidența unui cod portocaliu de vreme instabila. Imagini cu furtuna au fost surprinse in tot județul, dar in Baia Mare aceasta pare a fi cea mai puternica. Fotografiile demonstreaza asta. Se vor semnala intensificari puternice ale vantului,…

- 6:00 – 14:00. Baia Mare – Valea Chioarului (DN 1C) ● Baia Mare – Seini (DN 1C) ● Borșa – Petrova (DN 18) ● Baia Mare: str. Fabricii, str. Europa ● Baia Mare – Copalnic (DN 18B) ● Sighet – Vadu Izei (DN 18) ● Borșa: strazile Libertații, Victoriei, Dragoș Voda (DN 18) și 22 Decembrie ● Tg. […] Source

- 6:00 – 14:00. Baia Mare – Valea Chioarului (DN 1C) ● Baia Mare – Seini (DN 1C) ● Baia Mare, bd. Unirii – Sasar, str. Principala ● Baia Mare – Copalnic (DN 18B) ● Sighet – Remeți (DN 19) ● Borșa: strazile Victoriei, A. I. Cuza (DN 18) și 22 Decembrie (DC 8) ● Tg. Lapuș, str. Tineretului (DN […] Source

- Cu 3-1 s-a impus Faurul Fauresti in fata celor de la Gloria Salsig in finala Ligii a cincea in Maramures, sezonul 2018/2019. Faurul Fauresti a castigat seria 1 a Ligii a cincea, obtinand 10 victorii si bifand 2 egaluri in cele 14 partide disputate. Cu 47 de goluri inscrise si 17 primite, cei din Fauresti…

- Fratii Corin si Sorina Pop din Baia Mare au un mesaj catre clasa politica din Maramures, din Romania. Cei doi frati au decis sa puna pe muzica mesajul lor dupa ce au stat de vorba cu bunicii. Cel care i-a filmat si a postat videoclipul pe retelele de soacilizare este chiar tatal copiilor, Sorin Pop.…

- Elisha Wiesel si fiul sau Elijah Wiesel in vizita la Sighetu Marmatiei, orasul in care s-a nascut si a copilarit tatal si respectiv bunicul acestora Elie Wiesel, scriitor, filosof, ziarist, activist in domeniul drepturilor omului, laureat in anul 1986 cu Premiul Nobel pentru Pace. Elie (Eliezer) Wiesel,…

- La Colegiul Tehnic “George Barițiu” și la Școala Gimnaziala „Mihail Sadoveanu” din municipiul Baia Mare, polițiștii au susținut marti, 14 mai, mai multe sesiuni de prevenire a consumului de droguri. Intrucat nevoia de a discuta despre pericolul consumului de substanțe nocive și despre urmarile nefaste…