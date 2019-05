Carmen Dan, in zone afectate de inundatiile din Maramures

Stiri pe aceeasi tema

- Rupere de nori in Maramureș. O furtuna a facut prapad . 70 de gospodarii au fost afectate. Un drum județean blocat de aluviuni. In urma unei ruperi de nori, in localitatea Saliștea de Sus 70 de gospodarii au fost afectate. In cazul a trei gospodarii inundate au intervenit, pentru evacuarea apei din…

- Manifestantii anti-PSD de la mitingurile organizate de partid la Galați și la Iași ar putea avea probleme cu legea. Ministrul de Interne le-a cerut subalternilor sa studieze imaginile filmate la protestele de saptamana trecuta pentru a sesiza parchetul. Carmen Dan isi exprima convingerea ca acolo ar…

- Ministrul de Interne a declarat ca polițiștii și jandarmii identifica persoane și „vizualizeaza imaginile” surprinse in timpul contramanifestațiilor la mitingurile PSD pentru a sesiza Parchetul. Carmen Dan susține ca violențele au escaladat in timpul campaniei pentru alegerile europarlamentare, motiv…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, l-a convins pe primarul PMP al orașului Ulmeni, județul Maramureș, Lucian Morar, sa renunțe la protestul la care acesta a recurs, timp de cateva zile, in fața ministerelor sanatații și al afacerilor interne. Primarul și-a exprimat nemulțumirea pentru faptul…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marti, ca nu vrea sa mai comenteze "zicerile" lui Catalin Ionita, "un domn care si-a dorit sa fie personaj". "I-adevarat ca a prins culoar si a tinut mortis sa se penibilizeze si domnul Tudose, ca e plina politica romaneasca de domnisori din astia frustrati…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, l-a numit pe fostul premier Mihai Tudose ”badaran, oportunist, securist”. In replica, fostul premier ii cere, daca tot s-a apucat sa dea declarații in fața microfoanelor ”altele decat cele din priza de acasa” sa explice cum a fost cu evenimentele din 10 august, din…

- Ministrul de Interne, Carmane Dan, a anunțat, vineri, modificarea ordinului de ministru prin care angajații cu titlul de doctor primesc spor de doctorat, precizand ca nu i se pare normal ca un agent care lucreaza in zona operativa și are titlu de doctor in mecanica sa primeasca acest beneficiu, conform…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, spune ca discutiile despre aderarea Romaniei la Schengen de la Reuniunea Informala a Consiliului JAI de la Bucuresti au "setat un tren pozitiv". "(...) sunt optimista ca vom putea introduce pe agenda de lucru a Consiliului JAI din iunie inclusiv votul in privinta…