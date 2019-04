Care sunt cele mai căutate locuri de muncă în Iași în această perioadă Unul dintre cele mai importante centre universitare din țara, Iașiul se plaseaza, alaturi de Cluj, Timișoara și Brașov, printre cele mai dezvoltate orașe din provincie. Piața locurilor de munca iși cauta aici specialiști in industrii precum IT, finanțe și banci, servicii și retail, dar și auto și telecomunicații. Sunt sute de locuri de munca in Iași disponibile imediat, atat pentru absolvenții de studii superioare, cat și pentru cei cu studii medii. In ceea ce privește nivelul salarial, primul criteriu in alegerea unui job in 2019, media in Iași este de aproximativ 2.450 de lei. Citeste articolul mai departe pe a1.ro…

Sursa articol: a1.ro

