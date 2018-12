Stiri pe aceeasi tema

- Capitalizarea Bursei de Valori Bucuresti a scazut in aceasta saptamana cu 15,54% de la 162,02 miliarde de lei cat se inregistrat luni, la 136,84 miliarde de lei vineri, dupa ce Guvernul a anuntat ca va...

- Capitalizarea Bursei de Valori Bucuresti a scazut in ultimele zile cu 15,54% de la 162,02 miliarde de lei cat se inregistrat luni, la 136,84 miliarde de lei vineri, dupa ce Guvernul a anuntat ca va adopta o serie de masuri fiscal – bugetare, printre care taxarea activelor bancare si plafonarea pretului…

- Capitalizarea Bursei de Valori Bucuresti a scazut în aceasta saptamâna cu aproape 16%, în doar 3 zile, dupa ce Guvernul a anuntat o serie de masuri fiscale ce vizeaza, cu predilectie, sectoarele bancar, energetic si telecom.

- Bursa de la Bucuresti a inchis in scadere mare pe toti indicii bursieri sedinta de vineri, deprecierile variind intre 3,6% pe indicele BET-FI al SIF-urilor si 5,06% pe indicele BET, care a scazut sub 7.000 de puncte. BET, indicele care arată evoluţia celor mai lichide 15 companii, a coborât…

- BET, indicele care arata evolutia celor mai lichide 15 companii, a coborat cu 1,91%, la 7.332,71 puncte, indicele BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, s-a depreciat cu 1,74%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic si al utilitatilor, consemna…

- Cele mai mari scaderi erau consemnate la Banca Transilvania (-19,91- ), BRD-GSG (-16,62-) si TMK Artrom (-15-). Cresteri consemnau titlurile Amonil (plus 3,85-) si Electromagnetica (plus 2,05-. Valoarea cea mai mare a tranzactiilor a fost inregistrata in cazul actiunilor Banca Transilvania, de 169,8…

- In mod normal, Bursa de Valori Bucuresti (BVB) opreste tranzactionarea actiunilor unei companii, in conditiile in care valoarea acestora scade, intr-o singura sedinta, cu mai mult de 15%. Astazi - dupa ce cotatiile Bancii Transilvania si cele ale BRD au scazut mai mult - BVB a decis sa extinda limita,…

- Actiunile OMV Petrom, Banca Transilvania si BRD - Groupe Societe Generale au fost cele mai tranzactionate marti, pe Bursa de la Bucuresti, unde valoarea totala a schimburilor a fost de numai 29,81 milioane de lei (6,39 milioane euro) informeaza Agerpres. Titlurile OMV Petrom au generat tranzactii…